Авіакатастрофа у Швейцарії забрала життя кількох людей
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Туристичний літак розбився в лісистій гористій місцевості на заході Швейцарії в суботу, загинуло троє людей на борту, інформує УНН посилаючись на The Guardian.
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Невеликий туристичний літак зазнав аварії в крутому та лісистому районі неподалік Пон-де-Мартель у швейцарському кантоні Невшатель близько 10:20 ранку, повідомила регіональна поліція.
"Пілот і два пасажири загинули на місці", - йдеться в заяві поліції Невшателя, не розкриваючи подробиць про жертви.
Літак був зареєстрований у Швейцарії та вилетів із найближчого аеропорту Шо-де-Фон для ознайомчого польоту.
Поліція повідомила, що було розпочато велику рятувальну операцію, додавши, що місце краху в горах Невшателя знаходилося на дуже крутому схилі, що ускладнювало роботу.
Причина аварії залишається неясною, йдеться в заяві, додавши, що влада розпочала розслідування для з'ясування обставин.