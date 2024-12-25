Авиакатастрофа в Казахстане: сообщается о 32 выживших
Киев • УНН
Самолет авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение возле аэропорта Актау. После отказа систем управления экипаж совершил аварийную посадку, в результате которой передняя часть самолета разрушилась.
При крушении самолета авиакомпании AZAL ("Азербайджанские авиалинии"), летевшего из Баку в Грозный и упавшего в районе аэропорта Актау в Казахстане, по имеющимся данным, выжили 32 человека. Об этом заявил представитель пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана Кянан Зейналов на брифинге в среду, пишет УНН со ссылкой на Report.az.
Детали
По его словам, в настоящее время проводится расследование уголовного дела совместно с органами прокуратуры Казахстана.
"Мы не можем сообщить о каких-то результатах расследования. Работа ведется по всем версиям, проводятся соответствующие экспертизы. Следственная группа под руководством заместителя Генерального прокурора Азербайджана отправлена в Казахстан и работает на месте происшествия", - сказал Зейналов.
Как сообщает телеграм-канал Baza, потерпевший крушение "Embraer 190" более 50 минут летал с отказавшими системами управления.
Источник Baza в аэропорту Актау сообщил, что там получили информацию об аварийной ситуации на самолете "Азербайджанских линий" от диспетчера Ростова-на-Дону. Пилоты в 8:35 якобы передали, что самолет столкнулся с птицами, после чего на борту у "Embraer" взорвался газовый баллон и отказали системы управления. После этого КВС запросил посадку с прямой в аэропорт Актау, указывает Baza.
"Пилоты управляли бортом только тягой двигателей - рули высоты не работали. Когда самолет подлетал к побережью, экипаж выполнил несколько виражей - по словам источников, КВС не мог создать посадочную конфигурацию для посадки в аэропорт и решил сажать борт на площадку, подобранную с воздуха", - говорится в сообщении.
В 9:29 самолет совершил жесткую посадку - передняя часть "Эмбраера" развалилась и вспыхнула, а вот хвостовая осталась целой. Все выжившие находились там, указывает Baza.
Сообщалось, что на борту Embraer находилось 67 пассажиров и 5 членов экипажа. При этом, по данным казахстанских СМИ, на борту находилось 105 пассажиров и 5 членов экипажа.
Авиакатастрофа самолета в Казахстане: предварительно, 25 пассажиров выжили25 дек. 2024, 08:20 • 10136 просмотров