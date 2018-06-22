Авдеевский коксохим на грани остановки - директор

"Завод оказался на грани остановки. Через 7 дней у нас полностью заканчиваются запасы серной кислоты - сырья, без которой работа коксохима невозможна. Странное чувство: завод сумел выжить во время боевых действий, но остановиться может за банальной нехватки сырья, нам предстоит поставить наше отечественное предприятие ", - сообщил он.

По его словам, объясняют эту ситуацию нехваткой вагонов.

"Трейдер Восточного ГОКа, предприятие" Торгсервис ", который продает АКХЗ серную кислоту, должен был в июне отгрузить нам 1080 тонн серной кислоты, а отгрузил пока всего лишь 60 тонн или 5% от обещанного ... При этом в Министерстве экономики на полном серьезе рассматривают введение пошлин на импорт серной кислоты в Украине. Хотя уже совершенно очевидно, что нам без импорта никак не справиться. Но что делать нам сейчас, в этой ситуации? у нас за спиной коксохимическое производство и целый город, который зависит от этого производства, а также металлургические ком ИНАТ страны, которые просто не смогут работать без нашего кокса ", - добавил директор завода.