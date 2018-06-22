Авдіївський коксохім на межі зупинки - директор

"Завод опинився на межі зупинки. Через 7 днів у нас повністю закінчуються запаси сірчаної кислоти - сировини, без якої робота коксохіму неможлива. Дивне почуття: завод зумів вижити під час бойових дій, але зупинитися може через банальну нестачу сировини, яку нам має поставити наше вітчизняне підприємство", - повідомив він.

З його слів, пояснюють цю ситуацію нестачею вагонів.

"Трейдер Східного Гока, підприємство "Торгсервіс", який продає АКХЗ сірчану кислоту, повинен був в червні відвантажити нам 1080 тонн сірчаної кислоти, а відвантажив поки всього лише 60 тонн або 5% від обіцяного... При цьому в Міністерстві економіки на повному серйозі розглядають введення мит на імпорт сірчаної кислоти в Україну. Хоча вже абсолютно очевидно, що нам без імпорту ніяк не впоратися. Але що робити нам зараз, у цій ситуації? У нас за спиною коксохімічне виробництво і ціле місто, яке залежить від цього виробництва, а також металургійні комбінати країни, які просто не зможуть працювати без нашого коксу", - додав директор заводу.