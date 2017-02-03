Украинцы отправили гуманитарную помощь в Авдеевку
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Уже шестой день не прекращаются обстрелы Авдеевки, жители города находятся в сложных условиях и нуждаются в самых необходимых вещях. Сбор начался с 31 января во многих городах и населенных пунктах, передает УНН.
Такая инициатива быстро распространилась по всей Украине. Организаторы сбора отмечают, гуманитарную помощь нужно оказать как можно быстрее, ведь большинство людей до сих пор не были эвакуированы из города.
Сейчас самыми необходимыми остаются:
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- теплые вещи, обувь, "флиски", теплые носки;
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- продукты длительного хранения;
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- матрасы, подушки и одеяла;
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- медикаменты;
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- соки в тетраупаковке;
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- печенье в пачках;
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- сгущенное молоко;
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- аптечки - жаропонижающее, в том числе детское, желательно в порошковой форме, противодиарейные средства, антисептики, антигистаминные, сердечные;
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- молочные продукты пастеризованные длительного хранения;
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- чай, кофе;
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- пауербанки (съемные аккумуляторы)
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- газовые горелки - "Шмель" и др.
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Уже в первые дни со всех регионов Украины тоннами начала поступать гуманитарная помощь.
В Кировоградской области за первые сутки собрали и отправили 40 тонн гуманитарного груза из которых почти 10 тонн продовольственных товаров (сахар, крупы, макароны, муку, масло, мясные и колбасные изделия, сыры, рыбные и овощные консервы, печенье, кофе, чай и питьевая вода). Рассматривают сейчас и вопрос отправки в Авдеевку строительных материалов.
Ровенская область также направляет помощь для жителей Авдеевки. За два дня все районы области собрали 40 тонн гуманитарной помощи. Область также передает 14 твердотопливных котлов и 4 электрогенераторы. Лесники области привезли более 25 тонн дров, а ровенские фармацевты собрали лекарств и перевязочных материалов более чем на 50 тыс. грн. Груз поедет в Авдеевку уже завтра.
Не остались в стороне и жители Николаевской области, возле облгосадминистрации установили палатку, где принимают помощь. Помощь принимается в палатке с 8:00 до 19:00.
Присоединились к сбору помощи и на Закарпатье. Люди несут лекарства, предметы первой необходимости, отдельно формируется детский груз - теплые одежда, обувь, игрушки. Волонтеры отмечают, что сбор помощи на Закарпатье продлится до понедельника, 6 февраля. Ориентировочно во вторник, 7 февраля, волонтерский груз и помощь, собранная районными государственными администрациями, отправится в Авдеевку.
Одесса и область отправили в Авдеевку 4 грузовые автомобили по 20 тонн. К сбору присоединились предприниматели, сельхозпроизводители, рядовые граждане. Более 10 тонн муки, 20 тонн дизельного топлива, полтонны риса, макаронные изделия, консервы, теплые вещи, одеяла, термосы, свечи, 800 л смазочных материалов, 24 генераторы, подсолнечное масло.
Напомним, 1 февраля украинские волонтеры объявили о начале сбора гуманитарной помощи для жителей Авдеевки и военных.