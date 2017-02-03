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Українці відправили гуманітарну допомогу в Авдіївку

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 лютого. УНН. Вже шостий день не припиняються обстріли Авдіївки, жителі міста перебувають у складних умовах та потребують найнеобхідніших речей. Збір розпочався з 31 січня у багатьох містах та населених пунктах, передає УНН.

Українці відправили гуманітарну допомогу в Авдіївку

Така ініціатива швидко поширилася усією Україною. Організатори збору наголошують, гуманітарну допомогу потрібно надати якнайшвидше, адже більшість людей досі не були евакуйовані з міста.

Наразі, найнеобхіднішими лишаються:

  • теплі речі, взуття, “фліски”, теплі шкарпетки;
  • продукти довготривалого зберігання;
  • матраси, подушки та ковдри;
  • медикаменти;
  • соки в тетрапаці;
  • печиво в пачках;
  • згущене молоко;
  • аптечки — жарознижувальне, в тому числі дитяче, бажано в порошковій формі, протидіарейні засоби, антисептики, антигістамінні, серцеві;
  • молочні продукти пастеризовані довготривалого зберігання;
  • чай, кава;
  • пауербанки (зйомні акумулятори);
  • газові горілки — “шмелі” та ін.

Вже в перші дні з усіх регіонів України тоннами почала надходити гуманітарна допомога.

На Кіровоградщині за першу добу зібрали і відправили 40 тонн гуманітарного вантажу з яких майже 10 тонн продовольчих товарів (цукор, крупи, макарони, борошно, олія, м’ясні і ковбасні вироби, сири, рибні та овочеві консерви, печиво, кава, чай та питна вода). Розглядають наразі і питання відправки до Авдіївки будівельних матеріалів.

Рівненщина також направляє допомогу для жителів Авдіївки. За два дні усі райони області зібрали 40 тонн гуманітарної допомоги. Область також передає 14 твердопаливних котли та 4 електрогенератори. Лісники області привезли понад 25 тонн дров, а рівненські фармацевти зібрали ліків і перев’язочних матеріалів на понад 50 тис. грн. Вантаж поїде в Авдіївку вже завтра.

Не лишились осторонь і жителі Миколаївщини, біля облдержадміністрації встановили палатку, де приймають допомогу. Допомога приймається в наметі з 8:00 до 19:00.

Долучились до збору допомоги і на Закарпатті. Люди несуть ліки, речі першої необхідності, окремо формується дитячий вантаж – теплі одяг, взуття, іграшки. Волонтери зазначають, що збір допомоги на Закарпатті триватиме до понеділка, 6 лютого. Орієнтовно у вівторок, 7 лютого, волонтерський вантаж і допомога, зібрана районними державними адміністраціями, вирушить в Авдіївку.

Одеса та область відправили до Авдіївки 4 вантажні автомобілі по 20 тонн. До збору долучилися підприємці, сільгоспвиробники, пересічні громадяни. Більше 10 тонн борошна, 20 тонн дизельного палива, півтонни рису, макаронні вироби, консерви, теплі речі, ковдри, термоси, свічки, 800 л мастильних матеріалів, 24 генератори, сонячну олію.

Хмельниччина за 3 дні відправила на Авдіївку більше 60 тонн гуманітарної допомоги. Щойно на Донеччину виїхав вантажний автомобіль з причепом, в який завантажили 30 тонн допомоги.

Нагадаємо, 1 лютого українські волонтери оголосили про початок збору гуманітарної допомоги для мешканців Авдіївки та військових.

 

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