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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Авария в Керченском проливе: на борту «Волгонефть 239» ждут помощи 14 человек

Авария в Керченском проливе: на борту «Волгонефть 239» ждут помощи 14 человек

Киев  •  УНН

 • 1905 просмотра

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В Керченском проливе два танкера «Волгонефть» попали в аварию, один сел на мель. С «Волгонефть 212» эвакуировали 13 человек, один погиб, на борту второго танкера ожидают спасения 14 моряков.

Эвакуация экипажа танкера «Волгонефть-239», который сел на мель в 82 км от берега в Керченском проливе, - приостановлена из-за непогоды. «Угрозы их жизни нет», передают росСМИ, сообщает УНН.

Детали

Эвакуация экипажа танкера «Волгонефть-239» приостановлена из-за непогоды. На судне есть все необходимое для первоочередного жизнеобеспечения. Силы и средства для оказания помощи находятся в готовности»,- говорится в сообщении мчс рф.

Напомним,

В Керченском проливе потерпели крушение два нефтяных танкера «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». На борту обоих судов находились 13 и 14 членов экипажа соответственно.

президент рф владимир путин дал поручение по организации спасательных работ в проливе.

С борта «Волгонефти 212» удалось эвакуировать 13 человек. Один человек погиб.

«Волганефть 239»  получил повреждения и сел на мель в 80 метрах от берега в районе порта тамань краснодарского края. Экстренные службы поддерживают связь с членами экипажа «Волгонефти 239», которые до сих пор на борту

Как именно было повреждено это судно, пока не сообщается.

Каждый танкер перевозил по 4,3 тыс. тонн топлива. Из-за аварии произошел разлив нефтепродуктов.

Сотни тысяч британцев и ирландцев остались без света из-за шторма7 дек. 2024, 13:50 • 21478 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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