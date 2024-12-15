Авария в Керченском проливе: на борту «Волгонефть 239» ждут помощи 14 человек
Киев • УНН
В Керченском проливе два танкера «Волгонефть» попали в аварию, один сел на мель. С «Волгонефть 212» эвакуировали 13 человек, один погиб, на борту второго танкера ожидают спасения 14 моряков.
Эвакуация экипажа танкера «Волгонефть-239», который сел на мель в 82 км от берега в Керченском проливе, - приостановлена из-за непогоды. «Угрозы их жизни нет», передают росСМИ, сообщает УНН.
Детали
Эвакуация экипажа танкера «Волгонефть-239» приостановлена из-за непогоды. На судне есть все необходимое для первоочередного жизнеобеспечения. Силы и средства для оказания помощи находятся в готовности»,- говорится в сообщении мчс рф.
Напомним,
В Керченском проливе потерпели крушение два нефтяных танкера «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». На борту обоих судов находились 13 и 14 членов экипажа соответственно.
президент рф владимир путин дал поручение по организации спасательных работ в проливе.
С борта «Волгонефти 212» удалось эвакуировать 13 человек. Один человек погиб.
«Волганефть 239» получил повреждения и сел на мель в 80 метрах от берега в районе порта тамань краснодарского края. Экстренные службы поддерживают связь с членами экипажа «Волгонефти 239», которые до сих пор на борту.
Как именно было повреждено это судно, пока не сообщается.
Каждый танкер перевозил по 4,3 тыс. тонн топлива. Из-за аварии произошел разлив нефтепродуктов.
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