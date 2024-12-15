Авария в Керченском проливе: на борту «Волгонефть 239» ждут помощи 14 человек

Шольц снова отверг идею передачи Taurus Украине, потому что считает это "ошибкой" 15 дек. 2024, 08:49 • 50195 просмотра

Кандидат в канцлеры Германии раскрыл, почему европейские лидеры избегают Шольца 15 дек. 2024, 10:54 • 28818 просмотра

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