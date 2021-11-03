Крушение самолета АН-12 под российским Иркутском: среди погибших двое граждан Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Двое граждан Украины погибли во время крушения грузового самолета АН-12 сегодня под Иркутском. Об этом заявил Департамент по авиации министерства транспорта и коммуникаций республики Беларусь, передает УНН.
Цитата
“Воздушным судном управлял опытный экипаж, в составе которого входило 7 человек: 2 гражданина Российской Федерации, 2 — Украины и 3 — Республики Беларусь. Командир имел общий налет более 12 тысяч часов, в том числе на типе АН-12 более 7 тысяч”, — информирует ведомство.
Детали
Сообщается, что сегодня, в 11.34 при уходе на второй круг в аэропорту Иркутска в сложных метеорологических условиях (снег с дождем, ледяной дождь) самолет “Авиакомпании Гродно” АН-12БК EW-518TI потерпел катастрофу в районе населенного пункта Пивовареха. На борту воздушного судна груз отсутствовал. В настоящее время Межгосударственным авиационным комитетом создается комиссия по расследованию авиационного происшествия, в состав которой будут включены представители Департамента по авиации.
Telegram-канал “Mash” опубликовал список членов экипажа, которые погибли:
Александр Николаевич Егоров — командир, Россия.
Олег Валерьевич Щучко — второй пилот, Украина.
Андрей Евгеньевич Сергеев — штурман, Беларусь.
Юрий Николаевич Крополев — бортмеханик, Россия.
Дмитрий Иванович Гармоненко — инженер, Беларусь.
Максим Михайлович Карпук — авиационный инженер, Беларусь.
Александр Борисович Чуприненко — Украина.
Добавим
В комментарии УНН представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко сообщил, что МИД проверяет информацию о наличии граждан Украины в самолете.