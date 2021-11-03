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Крушение самолета АН-12 под российским Иркутском: среди погибших двое граждан Украины

Киев • УНН

 • 28288 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Двое граждан Украины погибли во время крушения грузового самолета АН-12 сегодня под Иркутском. Об этом заявил Департамент по авиации министерства транспорта и коммуникаций республики Беларусь, передает УНН.

Крушение самолета АН-12 под российским Иркутском: среди погибших двое граждан Украины

Цитата

“Воздушным судном управлял опытный экипаж, в составе которого входило 7 человек: 2 гражданина Российской Федерации, 2 — Украины и 3 — Республики Беларусь. Командир имел общий налет более 12 тысяч часов, в том числе на типе АН-12 более 7 тысяч”, — информирует ведомство.

Детали

Сообщается, что сегодня, в 11.34 при уходе на второй круг в аэропорту Иркутска в сложных метеорологических условиях (снег с дождем, ледяной дождь) самолет “Авиакомпании Гродно” АН-12БК EW-518TI потерпел катастрофу в районе населенного пункта Пивовареха. На борту воздушного судна груз отсутствовал. В настоящее время Межгосударственным авиационным комитетом создается комиссия по расследованию авиационного происшествия, в состав которой будут включены представители Департамента по авиации.

Telegram-канал “Mash” опубликовал список членов экипажа, которые погибли:

Александр Николаевич Егоров — командир, Россия.

Олег Валерьевич Щучко — второй пилот, Украина.

Андрей Евгеньевич Сергеев — штурман, Беларусь. 

Юрий Николаевич Крополев — бортмеханик, Россия.

Дмитрий Иванович Гармоненко — инженер, Беларусь.

Максим Михайлович Карпук — авиационный инженер, Беларусь.

Александр Борисович Чуприненко — Украина.

Добавим

В комментарии УНН представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко сообщил, что МИД проверяет информацию о наличии граждан Украины в самолете.

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