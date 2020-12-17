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Аваков и глава МИД Италии обсудили подписание соглашения о содействии и взаимной защите инвестиций

Киев • УНН

 • 20193 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обсудил с министром иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики Луиджи Ди Майо подписание обновленного межправительственного соглашения о содействии и взаимной защите инвестиций. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД.

Аваков и глава МИД Италии обсудили подписание соглашения о содействии и взаимной защите инвестиций

Так, министры, являющиеся председателями межгосударственных правительственных комиссий, подвели итоги 9-го заседания Украинско-Итальянского Совета по экономическому, промышленному и финансовому сотрудничеству, состоявшемся в режиме онлайн.

“Новые вызовы всегда порождают и новые возможности для развития. Мы должны использовать это для перезагрузки наших экономических отношений и вывода взаимодействия на качественно новый уровень”, — отметил Аваков.

Сообщается, что министр внутренних дел призвал итальянскую сторону к реализации в нашей стране масштабных инвестиционных и индустриальных проектов, призванных стать важными индикаторами нового уровня сотрудничества.

Отмечается, что Украина заинтересована в углублении взаимовыгодных торгово-экономических отношений и дальнейшему развитию отраслевого и инвестиционного сотрудничества с Италией в сферах:

  • агропромышленности (создание совместных предприятий в агропромышленной сфере)
  • инфраструктуры (настройка взаимодействия с Italferr-Gruppo Ferrovie dello Stato в развитии скоростных железнодорожных перевозок в Украине);
  • энергетики (дальнейшее взаимодействие компании SNAM с Оператором газотранспортной системы Украины по оптимизации и модернизации украинской газотранспортной системы и украинской газовой инфраструктуры)
  • космоса (производство элементов ракет-носителей космического назначения семейства “Vega” в рамках сотрудничества с итальянской компанией Avio SpA)
  • проекты в судостроительной отрасли, IТ и инноваций.

“Министры акцентировали внимание на важности подписания в ближайшее время обновленного межправительственного соглашения о содействии и взаимной защите инвестиций. В рамках сегодняшнего заседания Украинско-Итальянского Совета по экономическому, промышленному и финансовому сотрудничеству была подписана Программа культурного сотрудничества между Кабинетом Министров Украины и Правительством Италии на 2021-2025 года. Начата процедура подписания меморандума между Государственным космическим агентством Украины и Итальянским космическим агентством о сотрудничестве в области исследования и мирного использования космического пространства, меморандума о сотрудничестве между Национальной гвардией Украины и Войсками Карабинеров Италии, а также меморандум о сотрудничестве между Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям и Департаментом защиты населения при Совете Министров Итальянской Республики”, — говорится в сообщении.

Так, процедура подписания документов будет завершена по дипломатическим каналам.

Отдельно отмечено существенную активизацию сотрудничества между Италией и Украиной по вопросам безопасности в части противодействия трансграничной преступности, нелегальной миграции. В ближайшее время будет подписано соглашение между Национальной полицией Украины и Департаментом общественной безопасности Министерства внутренних дел Италии о полицейском сотрудничестве.

Кроме того, констатировано успешное выполнение Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Итальянской Республики о взаимном признании и обмене удостоверений водителя от 19 ноября 2015 года и выражено намерение его пролонгации в максимально возможно короткий срок.

Напомним, Украина и Италия решили сотрудничать в энергетической сфере.

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