Аваков та глава МЗС Італії обговорили підписання угоди про сприяння та взаємний захист інвестицій

Так, міністри, які є головами міждержавних урядових комісій, підбили підсумки 9-го засідання Українсько-Італійської Ради з економічного, промислового та фінансового співробітництва, що відбулася в режимі онлайн.

“Нові виклики завжди породжують і нові можливості для розвитку. Ми маємо використати це для перезавантаження наших економічних відносин та виведення взаємодії на якісно новий рівень”, — зазначив Аваков.

Повідомляється, що міністр внутрішніх справ закликав італійську сторону до реалізації в нашій країні масштабних інвестиційних та індустріальних проектів, покликаних стати важливими індикаторами нового рівня співробітництва.

Наголошується, що Україна зацікавлена у поглибленні взаємовигідних торговельно-економічних відносин та подальшому розвитку галузевого та інвестиційного співробітництва з Італією у сферах:



агропромиловості (створення спільних підприємств у агропромисловій сфері);



інфраструктури (налагодження взаємодії з Italferr—Gruppo Ferrovie dello Stato у розвитку швидкісних залізничних перевезень в Україні);



енергетики (подальша взаємодія компанії SNAM з Оператором газотранспортної системи України щодо оптимізації та модернізації української газотранспортної системи та української газової інфраструктури);



космосу (виробництво елементів ракет-носіїв космічного призначення сімейства “Vega” в межах співпраці з італійською компанією Avio S.p.A.);



проекти у суднобудівній галузі, ІТ та інновацій.



“Міністри акцентували увагу на важливості підписання найближчим часом оновленої міжурядової угоди про сприяння та взаємний захист інвестицій.У рамках сьогоднішнього засідання Українсько-Італійської Ради з економічного, промислового та фінансового співробітництва було підписано Програму культурного співробітництва між Кабінетом Міністрів України та Урядом Італії на 2021-2025 роки. Розпочато процедуру підписання меморандуму між Державним космічним агентством України та Італійським космічним агентством про співробітництво у галузі дослідження та мирного використання космічного простору, меморандуму про співробітництво між Національної гвардією України та Військами Карабінерів Італії, а також меморандум про співробітництво між Державної службою України з надзвичайних ситуацій та Департамент захисту населення при Раді Міністрів Італійської Республіки”, — йдеться в повідомленні.

Так, процедура підписання документів буде завершена дипломатичними каналами.

Окремо відзначено суттєву активізацію співробітництва між Італією та Україною з питань безпеки в частині протидії транскордонній злочинності, нелегальній міграції. Найближчим часом буде підписана Угода між Національною поліцією України та Департаментом публічної безпеки Міністерства внутрішніх справ Італії про поліцейське співробітництво.

Окрім того, констатовано успішне виконання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Італійської Республіки про взаємне визнання та обмін посвідчень водія від 19 листопада 2015 року та висловлено намір її пролонгації в якомога коротший строк.

Нагадаємо, Україна та Італія вирішили співпрацювати в енергетичній сфері.