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Аваков о массовых природных пожарах: это испытание - следствие сухой зимы

Аваков о массовых природных пожарах: это испытание - следствие сухой зимы

Киев  •  УНН

 • 13366 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Из-за сухой зимы упал уровень воды в колодцах, реках и болотах, также снизился уровень воды в лесах, поэтому сейчас происходят природные пожары. Об этом в видео в своем микроблоге в Twitter сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает УНН.

"Воздух вокруг Киева загрязнен. Это следствие нескольких пожаров, которые продолжаются в течение последних двух недель. Это следствие пылевой бури, которая в результате порыва шквального ветра... И на сегодняшний день, проблема Киева и городов вокруг - это проблема пожаров, бушующих в Житомирской области. Это серия спонтанных пожаров, их всего 15, занявших огромный фонд загрязнения, который с помощью ветров пошел прямо на Киев. На сегодняшний день из 15 очагов 6 полностью ликвидированы, 5 локализированны, и 4 мы работаем. Привлечено 3 самолета, 1 пожарный поезд, около 100 единиц техники, 600 человек, которые непрерывно, посменно постоянно задействованы в этой зоне. Мы справимся с этой ситуацией", - сообщает он.

Аваков обращается к людям и просит не выходить из дома.

"Это испытание - следствие сухой зимы, которая у нас произошла, к сожалению, во многих местах уровень воды в колодцах, реках, уровень влаги в лесах и болотах упал на 1-1,5. В районе Чернобыльской зоны отчуждения точно также немного подсохли торфяники. Там сейчас нет такого напряжения, как было несколько дней назад, когда там бушевали пожары. Сейчас есть два небольших очага тления, с которыми работают 700 человек ГСЧС", - добавляет он.

По словам министра внутренних дел, нет никаких опасностей с точки зрения радиационного загрязнения, и самую большую проблему для окружающей среды составляют лесные пожары в Житомирской области.

Напомним, "Укрзализныця" присоединилась к ликвидации пожара в Житомирской области с целью защиты железнодорожного полотна и грузов от огня.

Короткое видео для вас, объясняющее ситуацию с пожарами в Житомирской и Киевской областях и загрязнением воздуха в столице: pic.twitter.com/1xCrkpFV78

— Arsen Avakov (@AvakovArsen) April 18, 2020

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