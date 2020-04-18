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Аваков про масові природні пожежі: це випробування - наслідок сухої зими

Київ • УНН

 • 13372 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Через суху зиму впав рівень води в колодязях, річках і болотах, також знизився рівень вологи у лісах, тож наразі відбуваються природні пожежі. Про це у відео у своєму мікроблозі в Twitter розповів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає УНН.

“Повітря навколо Києва забруднене. Це наслідок кількох пожеж, які тривають протягом останніх двох тижнів. Це наслідок пилової бурі, яка в результаті пориву шквального вітру... І на сьогоднішній день, проблема Києва і міст навколо — це проблема пожеж, які вирують в Житомирській області. Це серія спонтанних пожеж, їх всього 15, які зайняли величезний фонд забруднення, який за допомогою вітрів пішов прямо на Київ. На сьогоднішній день з 15 осередків 6 повністю ліквідовані, 5 локалізовано, і 4 ми працюємо. Залучено 3 літаки, 1 пожежний поїзд, близько 100 одиниць техніки, 600 осіб, які безперервно, позмінно постійно задіяні в цій зоні. Ми впораємося з цією ситуацією”, - повідомляє він.

Аваков звертається до людей і просить не виходити з дому.

“Це випробування - наслідок сухої зими, яка у нас була, на жаль, у багатьох місцях рівень води в колодязях, річках, рівень вологи в лісах і болотах впав на 1-1,5. У районі Чорнобильської зони відчуження точно також трохи підсохли торфовища. Там зараз немає такого напруження, як було кілька днів тому, коли там вирували пожежі. Зараз є два невеликих вогнища тління, з якими працюють 700 осіб ДСНС", - додає він.

За словами міністра внутрішніх справ, немає ніяких небезпек з точки зору радіаційного забруднення, і найбільшу проблему для навколишнього середовища становлять лісові пожежі в Житомирській області.

Нагадаємо, “Укрзалізниця” долучилася до ліквідації пожежі на Житомирщині з метою захисту залізничного полотна та вантажів від вогню. 

Короткое видео для вас, объясняющее ситуацию с пожарами в Житомирской и Киевской областях и загрязнением воздуха в столице: pic.twitter.com/1xCrkpFV78

— Arsen Avakov (@AvakovArsen) April 18, 2020

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