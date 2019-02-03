Аваков пообещал разобраться в законности увольнения Аласании
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что увольнение главы правления Публичного акционерного общества "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" Зураба Аласании - "нападение на свободу прессы" и пообещал разобраться. Соответствующий видеокомментарий размещен на официальном YouTube-канале МВД, передает УНН.
Аваков отметил, что не считает, что идея устранить за 2 месяца до выборов главу Общественного телевидения непонятным образом - хорошая.
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"... мы внимательно за этим смотрим. За законностью и процедурой устранения. Я думаю, там есть в чем разобраться. Я не вижу факта этого отстранения, я вижу факт очень серьезной провокации и нападения на свободу прессы", - подчеркнул глава МВД.
Напомним, Наблюдательный совет "UA: Суспільне" поддержал досрочное расторжение контракта с председателем правления ПАО НСТУ Зурабом Аласанией.