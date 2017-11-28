Аваков называет мертвыми минские соглашения: необходим новый формат переговоров
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Министр внутреных дел Украины Арсен Аваков считает, что формат минских переговоров исчерпал себя, поэтому необходимо найти другие варианты ведения диалога. Об этом Аваков заявил сегодня в ходе VIII Национального экспертного форума "Украина: в стремлении к равновесию", передает корреспондент УНН.
"Я считаю, что минские соглашения мертвы и говорить об этом не стоит. Минские соглашения нужны были для прекращения огня. Я думаю, что должны быть следущие соглашения - Венские, какие угодно. Такие, которые бы ясно интерпретировали принципы заложеные сейчас и обсуждаемые всеми политиками," - сказал Аваков.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Контактная группа подтвердила готовность к перемирию на Донбассе
Как сообщал УНН, украинская сторона в Минске подчеркнула на допуске ОБСЕ на всю территорию ОРДЛО.