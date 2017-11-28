Аваков називає мертвими мінські угоди: необхідний новий формат переговорів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що формат мінських переговорів вичерпав себе, тому необхідно знайти інші варіанти ведення діалогу. Про це Аваков заявив сьогодні в ході VIII Національного експертного форуму "Україна: у прагненні до рівноваги", передає кореспондент УНН.
"Я вважаю, що мінські угоди мертві і говорити про це не варто. Мінські угоди потрібні були для припинення вогню. Я думаю, що повинні бути наступні угоди - Віденські, які завгодно. Такі, які б ясно інтерпретували засади закладені зараз і обговорювалися усіма політиками," - сказав Аваков.
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Як повідомляв УНН, українська сторона в Мінську підкреслила недопуск ОБСЄ на всю територію ОРДЛО.