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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 52218 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 62881 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 66014 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 104191 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 96680 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103980 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111000 просмотра

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Атомный авианосец США зашел во Вьетнам впервые после войны

Атомный авианосец США зашел во Вьетнам впервые после войны

Киев  •  УНН

 • 31123 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. Эскадра боевых кораблей ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем вошла в вьетнамский порт Дананг, пишет Time, сообщает УНН.

Возглавляет эскадру авианосец Carl Vinson.

"Дружественный визит эскадры кораблей ВМС США во Вьетнам направлен на дальнейшее укрепление взаимодействия между двумя странами в рамках отношений всеобъемлющего партнерства, способствует поддержанию мира, стабильности, безопасности, сотрудничества и развития в регионе", - заявили во вьетнамском МИД.

Визит продлится четыре дня. Он стал результатом договоренностей высшего руководства двух государств и является первым визитом американского авианосца со времен Вьетнамской войны.

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