Атомный авианосец США зашел во Вьетнам впервые после войны
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Эскадра боевых кораблей ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем вошла в вьетнамский порт Дананг, пишет Time, сообщает УНН.
Возглавляет эскадру авианосец Carl Vinson.
"Дружественный визит эскадры кораблей ВМС США во Вьетнам направлен на дальнейшее укрепление взаимодействия между двумя странами в рамках отношений всеобъемлющего партнерства, способствует поддержанию мира, стабильности, безопасности, сотрудничества и развития в регионе", - заявили во вьетнамском МИД.
Визит продлится четыре дня. Он стал результатом договоренностей высшего руководства двух государств и является первым визитом американского авианосца со времен Вьетнамской войны.