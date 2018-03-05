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Атомний авіаносець США зайшов до В’єтнаму вперше після війни

Київ • УНН

 • 31123 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Ескадра бойових кораблів ВМС США, очолювана атомним авіаносцем увійшла у в’єтнамський порт Дананг, пише Time, повідомляє УНН.

Очолює ескадру авіаносець Carl Vinson.

“Дружній візит ескадри кораблів ВМС США до В’єтнаму спрямований на подальше зміцнення взаємодії між двома країнами в рамках відносин всеосяжного партнерства, що сприяє підтриманню миру, стабільності, безпеки, співробітництва та розвитку в регіоні”, — заявили у в’єтнамському МЗС.

Візит триватиме чотири дні. Він став результатом домовленостей найвищого керівництва двох держав і є першим візитом американського авіаносця з часів В’єтнамської війни.

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