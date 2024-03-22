Атака рф на Запорожье: количество пострадавших возросло до 25 человек

В результате атаки рф на Запорожье количество пострадавших возросло до 25 человек, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

"Запорожье. По состоянию на 17-00 известно о 25 пострадавших и 3 погибших людей", - говорится в сообщении.

Напомним,

В полиции сообщали, что трое мирных жителей, среди которых 9-летняя девочка, погибли, среди раненых - полицейский.