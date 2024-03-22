Атака рф на Запорожье: количество пострадавших возросло до 25 человек

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
zaporozheЗапорожье
Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
  •  31129 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
  •  76508 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
  •  128439 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  134546 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
21 марта 2024, 11:56  •  192756 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  125856 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  137684 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  130020 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  142716 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
19 марта 2024, 19:59  •  145655 просмотра

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18 марта 2024, 18:47  •  324377 просмотра

Атака рф на Запорожье: количество пострадавших возросло до 25 человек

25 человек получили ранения и 3 погибли, в том числе 9-летняя девочка, в результате нападения россии на Запорожье, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Война •   •  7912 просмотра
Атака рф на Запорожье: количество пострадавших возросло до 25 человек

Повреждение линии питания ЗАЭС: в МАГАТЭ отреагировали

По словам генерального директора МАГАТЭ, Запорожская атомная электростанция почти на 5 часов осталась без основной линии питания, что подчеркивает постоянные риски для ядерной безопасности во время войны.

Общество •   •  8372 просмотра
Повреждение линии питания ЗАЭС: в МАГАТЭ отреагировали

Правительство выделило более 5 млрд грн на проект по строительству водопроводов из-за уничтожения Каховской ГЭС

Правительство выделяет более 5 миллиардов гривен на проект строительства водопровода для преодоления последствий разрушения Каховской ГЭС.

Экономика •   •  8507 просмотра
Правительство выделило более 5 млрд грн на проект по строительству водопроводов из-за уничтожения Каховской ГЭС

Украинские фристайлисты завершают сезон лидерами Кубка Европы в швейцарском Айроло

Украинские фристайлисты Ангелина Брыкина и Максим Кузнецов выиграли общий зачет Кубка Европы по акробатике в швейцарском Айроло.

спорт •   •  7144 просмотра
Украинские фристайлисты завершают сезон лидерами Кубка Европы в швейцарском Айроло

"Сливал" локации оборонных заводов на Житомирщине: предатель, работавший на рф получил 15 лет за решеткой

Агента российской военной разведки, который действовал в Житомирской области, приговорен к 15 годам лишения свободы за государственную измену, совершенную в условиях военного положения, в том числе за отслеживание мест дислокации и передвижения ВСУ.

Война •   •  8823 просмотра
"Сливал" локации оборонных заводов на Житомирщине: предатель, работавший на рф получил 15 лет за решеткой

Украине удалось вернуть домой еще девять детей - ОП

9 украинских детей, в том числе 4 воспитанников детских домов в возрасте от 3 до 10 лет и 12-летняя девочка, были возвращены из России, куда их силой вывезли и сказали, что Украины не существует.

Общество •   •  7836 просмотра
Украине удалось вернуть домой еще девять детей - ОП

Враг набирает сирот с оккупированных территорий на обучение в академии "следственного комитета" - Центр нацсопротивления

российские оккупанты агрессивно вербуют украинских детей с оккупированных территорий в свои репрессивные академии, обещая бесплатное образование и распределение по всей России, проводя политику геноцида и воспитывая лояльных к режиму "янычар".

Война •   •  8526 просмотра
Враг набирает сирот с оккупированных территорий на обучение в академии "следственного комитета" - Центр нацсопротивления

Правительство согласовало создание Центра авиации СБУ

Украинское правительство одобрило создание Центра авиации Службы безопасности Украины для выполнения задач, связанных с защитой национальной безопасности, территориальной целостности и борьбой с терроризмом, особенно в районах боевых действий.

Война •   •  10181 просмотра
Правительство согласовало создание Центра авиации СБУ

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Украина рассматривает возможность введения специального налога на российские ресурсы, такие как нефть, газ и алмазы, после победы, чтобы покрыть убытки, нанесенные агрессором, но никаких конкретных решений еще не принято, поскольку сейчас основное внимание сосредоточено на захвате российских суверенных активов, золота и валютных резервов.

Война •   •  31129 просмотра
Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Энергетики вернули свет для большинства жителей Днепропетровщины, полностью восстановлено водоснабжение - ОВА

Электроснабжение восстановлено для большинства жителей Днепропетровской области после российского ракетного обстрела в ночь на 22 марта.

Общество •   •  8573 просмотра
Энергетики вернули свет для большинства жителей Днепропетровщины, полностью восстановлено водоснабжение - ОВА