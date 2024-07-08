В Кривом Роге Днепропетровской области в результате ракетного удара российских войск погибли 10 и ранен 41 человек, начинаются работы по разбору завалов, тушение пожара завершено.
В Кривом Роге Днепропетровской области в результате ракетного удара российских войск погибли 10 и ранен 41 человек, начинают работы по разбору завалов, тушение пожара завершили, сообщил в понедельник глава Совета обороны города Александр Вилкул, пишет УНН.
Продолжается ликвидация последствий вражеской ракетной атаки. Тушение пожара закончили, начинаем разбор завалов. На сейчас 10 погибших - 6 женщин, 4 мужчины. 41 раненый - в том числе 9 тяжелых
Из-за атаки рф на Днепр есть погибший и 6 пострадавших8 июля 2024, 10:06 • 50038 просмотров