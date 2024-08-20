Атака рф на Киевщину: повреждены 7 домов и автомобиль

В результате вражеской атаки в одном из районов Киевской области повреждены семь жилых домов, хозяйственное помещение и автомобиль. Последствия атаки показали в МВД Украины в Telegram, сообщает УНН.

Киевщина. Сегодня оккупанты в очередной раз атаковали столичный регион В одном из районов области повреждены семь жилых домов, хозяйственное помещение и автомобиль. Также произошло возгорание травяного настила. Спасатели локализовали пожар - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших не поступала. На месте продолжают работать все необходимые службы.

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