Атака рф на Киевщину: повреждены 7 домов и автомобиль
Киев • УНН
В результате вражеской атаки в одном из районов Киевской области повреждены семь жилых домов, хозяйственное помещение и автомобиль. Спасатели локализовали пожар травяного настила, информации о пострадавших нет.
В результате вражеской атаки в одном из районов Киевской области повреждены семь жилых домов, хозяйственное помещение и автомобиль. Последствия атаки показали в МВД Украины в Telegram, сообщает УНН.
Киевщина. Сегодня оккупанты в очередной раз атаковали столичный регион В одном из районов области повреждены семь жилых домов, хозяйственное помещение и автомобиль. Также произошло возгорание травяного настила. Спасатели локализовали пожар
Информация о пострадавших не поступала. На месте продолжают работать все необходимые службы.
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