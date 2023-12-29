Атака рф на Киев: под завалами поврежденного дома три человека

В Харькове зафиксировали 22 "прилета": глава ОВА сообщает о погибшем и 8 раненых

Один человек погиб и восемь получили ранения в Харькове в результате 22 вражеских "прилетов", которые нанесли ущерб гражданской инфраструктуре, в том числе медицинскому учреждению.