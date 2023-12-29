Ракетная атака на Киев: в КГВА сообщили о пожарах и повреждениях в четырех районах

Из-за вражеского ракетного удара в Киеве известно о повреждениях и возгораниях в четырех районах, сообщили в КГВА, пишет УНН.

Детали

В КГВА в Telegram сообщили о предварительных последствиях ракетного удара по столице:

В Шевченковском районе предварительно есть повреждения жилого дома. Также есть возгорание на территории гаражей.

В Святошинском районе зафиксировано возгорание жилого многоэтажного дома. На другой локации есть возгорание припаркованных автомобилей. Предварительно, один пострадавший.

В Подольском районе есть возгорание на территории складских помещений. Предварительно много пострадавших. Информация обновляется и уточняется.

В Подольском районе есть разрушения на территории нежилой застройки. Информация о пострадавших уточняется.

В Дарницком районе есть повреждения жилого дома. Предварительно, без пострадавших и возгорания.

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