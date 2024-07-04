Атака рф на Днепр: количество пострадавших возросло до 55, шестеро погибших
Киев • УНН
Женщина умерла в больнице от ранений, полученных во время вчерашней вражеской атаки на Днепр, в результате чего количество погибших возросло до шести, а 55 человек получили ранения.
Количество пострадавших в результате атаки российских войск на Днепр 3 июля возросло до 55, шесть человек погибли, сообщили в четверг в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.
К сожалению, от полученных тяжелых травм в результате вчерашней вражеской атаки на Днепр в больнице умерла женщина. Количество погибших возросло до шести. Пострадали 55 человек
Сегодня в городе объявлен день траура.
Днепр: возросло количество жертв двух ударов рф4 июля 2024, 05:20 • 21209 просмотров
Эксклюзив
Попытки поставить судью под контроль. Судья в отставке прокомментировал отказ ОГП открыть производство против Гетманцева
Эксклюзив
"Говори, не говори - лучший город Бровары": Олег Лисогор об инициативе нардепов переименовать его родной город
Эксклюзив
Доллара по 46 не будет? Эксперт прокомментировал бюджетную декларацию на 2025-2027 годы
Эксклюзив
Достаточное основание для увольнения: нардеп о неявке Генпрокурора в ВР и неуважении к избирателям
Эксклюзив
Ушли с рынка или пережидали: как иностранные поставщики отреагировали на начало полномасштабной войны
Эксклюзив
Это не декоммунизация, а популизм – депутат Броварского горсовета о возможном изменении названия города
Эксклюзив
Политолог объяснил, что нужно для воплощения идеи о модели для нахождения решений с рф, которую озвучил Зеленский
Эксклюзив
Расчистили обочину: в агрохолдинге рассказали, как присоединились к ремонту дороги, в уничтожении которой его обвиняли люди
Эксклюзив
Эксперт назвал самый эффективный способ хранения сбережений и получения прибыли
Эксклюзив