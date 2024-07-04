Атака рф на Днепр: количество пострадавших возросло до 55, шестеро погибших

Количество пострадавших в результате атаки российских войск на Днепр 3 июля возросло до 55, шесть человек погибли, сообщили в четверг в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

К сожалению, от полученных тяжелых травм в результате вчерашней вражеской атаки на Днепр в больнице умерла женщина. Количество погибших возросло до шести. Пострадали 55 человек - сообщили в прокуратуре в соцсетях.

Сегодня в городе объявлен день траура.

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