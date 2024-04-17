Атака рф на Чернигов: и.о. мэра сообщил о по меньшей мере 4 погибших и 5 травмированных

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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chernigovЧернигов
Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
  •  108534 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
  •  108114 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
  •  110225 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
  •  107917 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  124205 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  136603 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  136630 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  123535 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  103211 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  203681 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

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Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

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Атака рф на Чернигов: и.о. мэра сообщил о по меньшей мере 4 погибших и 5 травмированных

По меньшей мере 4 человека погибли и 5 получили ранения в результате российского ракетного удара по Чернигову, причем количество жертв, вероятно, будет больше.

Война •   •  7128 просмотра
Атака рф на Чернигов: и.о. мэра сообщил о по меньшей мере 4 погибших и 5 травмированных

Опендатабот: с момента открытия рынка земли осуществлена продажа 1283 гектаров

За 3 месяца с момента открытия рынка земли для юридических лиц в Украине, бизнес продал более 1283 гектара земли. Отмечается, что 342 участка было продано, а 12 компаний были исключены из системы мониторинга земель за владение менее чем 100 гектарами.

Экономика •   •  6897 просмотра
Опендатабот: с момента открытия рынка земли осуществлена продажа 1283 гектаров

россияне утром сбросили взрывчатку с дрона в Змиевке в Херсонской области, есть раненый - ОВА

29-летний мужчина получил ранение руки от взрывчатки, сброшенной с российского беспилотника в Змиевке Херсонской области, и получил медицинскую помощь в больнице.

Война •   •  7432 просмотра
россияне утром сбросили взрывчатку с дрона в Змиевке в Херсонской области, есть раненый - ОВА

В Крыму после ночных взрывов частично перекрыто движение на трассе в районе Джанкоя

Движение на трассе вблизи Джанкоя в Крыму частично перекрыто от города до села Победное из-за сообщения о взрывах и пожаре на военном аэродроме.

Война •   •  13286 просмотра
В Крыму после ночных взрывов частично перекрыто движение на трассе в районе Джанкоя

Атака рф на Чернигов: в ОВА сообщили, что враг нанес три ракетных удара почти по центру города, есть жертвы и много пострадавших

Российские войска нанесли смертоносные ракетные удары по центру Чернигова, Украина, в результате чего погибли и были ранены мирные жители, а спасательные и медицинские бригады отреагировали на инцидент.

Война •   •  13254 просмотра
Атака рф на Чернигов: в ОВА сообщили, что враг нанес три ракетных удара почти по центру города, есть жертвы и много пострадавших

Закон о мобилизации официально опубликован: когда он вступит в силу

Закон Украины о мобилизации, вступит в силу через один месяц со дня, следующего за днем его опубликования.

Война •   •  14025 просмотра
Закон о мобилизации официально опубликован: когда он вступит в силу

Майк Джонсон обещает остаться на посту спикера Палаты представителей, несмотря на давление и требование отставки

Спикер Майк Джонсон обещает остаться в должности, несмотря на то, что его лидерство подвергается критике из-за попыток принять долгосрочное финансирование для Украины, Израиля и других иностранных союзников.

политика •   •  12690 просмотра
Майк Джонсон обещает остаться на посту спикера Палаты представителей, несмотря на давление и требование отставки

В Одессе сообщили о слышимом взрыве

В Одессе, Украина, прогремел взрыв.

Война •   •  14370 просмотра
В Одессе сообщили о слышимом взрыве

Враг ударил ракетами по Чернигову: есть жертвы и раненые - Чаус

Враг обстрелял ракетами Чернигов, что привело к жертвам и ранениям.

Общество •   •  13944 просмотра
Враг ударил ракетами по Чернигову: есть жертвы и раненые - Чаус

Госдеп США: мы не в вооруженном конфликте с рф, а это то, что требовалось бы, чтобы американские самолеты находились в небе над Украиной для противостояния атакам

Соединенные Штаты понимают стремление Украины получить поддержку в сфере противовоздушной обороны, но не собираются вступать в прямой вооруженный конфликт с россией, оставаясь при этом полностью преданными обороне Украины путем предоставления систем противовоздушной обороны и другой военной помощи.

Война •   •  15562 просмотра
Госдеп США: мы не в вооруженном конфликте с рф, а это то, что требовалось бы, чтобы американские самолеты находились в небе над Украиной для противостояния атакам