Атака рф на Чернигов: и.о. мэра сообщил о по меньшей мере 4 погибших и 5 травмированных

В Чернигове уже известно о по меньшей мере 4 погибших людях в результате утренней атаки рф, также есть информация о по меньшей мере 5 травмированных, цифра жертв и пострадавших может быть больше. Об этом сообщил и.о. Черниговского городского головы Александр Ломако в эфире телемарафона в среду, пишет УНН.

В 9 часов... три взрыва прозвучало в городе. (...) Прямое попадание в здание социальной инфраструктуры. (...) К сожалению, на данный момент, информация подтверждена о четырех погибших, из того, что я видел, цифра может быть больше, к сожалению... Есть травмированные, которые обращаются уже в городские больницы, в частности в самой большой нашей больнице 5 сообщений о травмированных, также, я, к сожалению, думаю, что их больше - сказал Ломако.

Атака рф на Чернигов: в ОВА сообщили, что враг нанес три ракетных удара почти по центру города, есть жертвы и много пострадавших