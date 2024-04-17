Атака рф на Чернигов: в ОВА сообщили, что враг нанес три ракетных удара почти по центру города, есть жертвы и много пострадавших

Российские войска нанесли три ракетных удара почти по центру Чернигова, в результате чего есть погибшие и много раненых мирных жителей, сообщил в среду глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в видеообращении, пишет УНН.

Недоброе утро в Черниговской области! Враг нанес три ракетных удара почти по центру города. Есть погибшие гражданские, есть много раненых - отметил Чаус в Telegram.

По его словам, сейчас работают спасатели, медики. Создан штаб, будет оказываться вся необходимая помощь.

Враг ударил ракетами по Чернигову: есть жертвы и раненые - Чаус