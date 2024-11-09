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Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили
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Атака дронов: Алексинский химкомбинат в рф взрывается и дымит - источники

Атака дронов: Алексинский химкомбинат в рф взрывается и дымит - источники

Киев  •  УНН

14:05 • 2724 просмотра

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13 беспилотников СБУ и ССО атаковали Алексинский химкомбинат в рф, где производят порох для армии. Из-за выброса кислот дымит цех производства пороха, повреждены ТЭЦ и линия электропередачи.

Из-за атаки дронов СБУ и ССО Алексинский химкомбинат в россии взрывается и дымит. Сам завод остановлен, персонал эвакуирован. Об этом журналисту УНН сообщили источники в СБУ.

По информации источников в СБУ, ночью по химкомбинату прилетело по меньшей мере 13 беспилотников. Из-за выброса кислот сейчас дымит оранжевым цветом ключевая цель - цех по производству пороха.

"В 13:10 на объекте, который поразили дроны СБУ и ССО, зафиксирован дополнительный взрыв - загорелись химические вещества в результате предыдущих попаданий. Сам завод остановлен, персонал эвакуирован", - сообщил собеседник.

Источники также подтверждают поражение Алексинской ТЭЦ. Повреждена линия электропередачи напряжением 110 кВ.

Дополнение

Источники сообщали УНН, что дроны СБУ и Силы специальных операций поразили Алексинский химкомбинат в россии, который производит для войск рф порох и боеприпасы. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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