Атака дронов: Алексинский химкомбинат в рф взрывается и дымит - источники
Киев • УНН
13 беспилотников СБУ и ССО атаковали Алексинский химкомбинат в рф, где производят порох для армии. Из-за выброса кислот дымит цех производства пороха, повреждены ТЭЦ и линия электропередачи.
Из-за атаки дронов СБУ и ССО Алексинский химкомбинат в россии взрывается и дымит. Сам завод остановлен, персонал эвакуирован. Об этом журналисту УНН сообщили источники в СБУ.
По информации источников в СБУ, ночью по химкомбинату прилетело по меньшей мере 13 беспилотников. Из-за выброса кислот сейчас дымит оранжевым цветом ключевая цель - цех по производству пороха.
"В 13:10 на объекте, который поразили дроны СБУ и ССО, зафиксирован дополнительный взрыв - загорелись химические вещества в результате предыдущих попаданий. Сам завод остановлен, персонал эвакуирован", - сообщил собеседник.
Источники также подтверждают поражение Алексинской ТЭЦ. Повреждена линия электропередачи напряжением 110 кВ.
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Источники сообщали УНН, что дроны СБУ и Силы специальных операций поразили Алексинский химкомбинат в россии, который производит для войск рф порох и боеприпасы.