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ASVIO получил разрешение от НБУ на приобретение страховой компании "Країна"

Киев • УНН

 • 421 просмотра

Национальный банк Украины согласовал приобретение страховой компании "Країна" Вячеславом Супруненко, мажоритарным акционером ASVIO Investment Holding. Это приобретение является частью стратегии развития цифровых финансовых сервисов холдинга.

ASVIO получил разрешение от НБУ на приобретение страховой компании "Країна"

Национальный банк Украины одобрил приобретение страховой компании "Країна" мажоритарным акционером инвестиционного холдинга ASVIO Investment Holding Вячеславом Супруненко. Об этом говорится в решении Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг НБУ, передает УНН.

Антимонопольный комитет Украины ранее уже признал сделку законной и такой, что не нарушает конкуренцию.

В самом холдинге подтвердили стратегическую направленность этого шага. В недавнем интервью председатель Наблюдательного совета ASVIO Роман Ярошенко отметил: "Это приобретение — часть масштабной стратегии развития цифровых финансовых сервисов". По его словам, компания намерена применить в страховом направлении технологические решения, которые уже доказали свою эффективность в банковской сфере — прежде всего через платформу Garantiya.com.

"Мы не просто инвестируем — мы формируем будущее. В нашем холдинге есть собственные IT-команды, которые уже доказали свою состоятельность: они трансформировали „АСВИО Банк" из обычного банка в цифровую институцию нового поколения", — подчеркнул Ярошенко.

Он добавил, что "интеграция страховых продуктов в розничное банковское направление — это стратегически верный шаг".

"Это решение не о выгоде здесь и сейчас, а о долгосрочной перспективе. Война рано или поздно закончится. Мы верим в Украину. Если бы не верили — не инвестировали бы три года подряд, с самого начала полномасштабного вторжения", — сказал глава Наблюдательного совета ASVIO.

Согласно планам, после завершения сделки компания "Країна" будет интегрирована в цифровую экосистему холдинга с учетом опыта в финтехе и клиентском сервисе банковского сегмента.

Справка: ASVIO Investment Holding — международная группа с более чем 10 000 сотрудников в Украине. Несмотря на военные условия, компания активно инвестирует в банковский сектор, страхование, производство и IT. Холдинг владеет "АСВИО Банком", платформой Garantiya.com и недавно восстановленным производством на бывшем заводе "Росинка". Управляющий бенефициар — Вячеслав Супруненко, юрист по образованию, кандидат юридических наук, владелец 70% "АСВИО Банка".

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономика
Антимонопольный комитет Украины
Национальный банк Украины
Украина
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