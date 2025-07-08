ASVIO получил разрешение от НБУ на приобретение страховой компании "Країна"

Национальный банк Украины одобрил приобретение страховой компании "Країна" мажоритарным акционером инвестиционного холдинга ASVIO Investment Holding Вячеславом Супруненко. Об этом говорится в решении Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг НБУ, передает УНН.

Антимонопольный комитет Украины ранее уже признал сделку законной и такой, что не нарушает конкуренцию.

В самом холдинге подтвердили стратегическую направленность этого шага. В недавнем интервью председатель Наблюдательного совета ASVIO Роман Ярошенко отметил: "Это приобретение — часть масштабной стратегии развития цифровых финансовых сервисов". По его словам, компания намерена применить в страховом направлении технологические решения, которые уже доказали свою эффективность в банковской сфере — прежде всего через платформу Garantiya.com.

"Мы не просто инвестируем — мы формируем будущее. В нашем холдинге есть собственные IT-команды, которые уже доказали свою состоятельность: они трансформировали „АСВИО Банк" из обычного банка в цифровую институцию нового поколения", — подчеркнул Ярошенко.

Он добавил, что "интеграция страховых продуктов в розничное банковское направление — это стратегически верный шаг".

"Это решение не о выгоде здесь и сейчас, а о долгосрочной перспективе. Война рано или поздно закончится. Мы верим в Украину. Если бы не верили — не инвестировали бы три года подряд, с самого начала полномасштабного вторжения", — сказал глава Наблюдательного совета ASVIO.

Согласно планам, после завершения сделки компания "Країна" будет интегрирована в цифровую экосистему холдинга с учетом опыта в финтехе и клиентском сервисе банковского сегмента.

Справка: ASVIO Investment Holding — международная группа с более чем 10 000 сотрудников в Украине. Несмотря на военные условия, компания активно инвестирует в банковский сектор, страхование, производство и IT. Холдинг владеет "АСВИО Банком", платформой Garantiya.com и недавно восстановленным производством на бывшем заводе "Росинка". Управляющий бенефициар — Вячеслав Супруненко, юрист по образованию, кандидат юридических наук, владелец 70% "АСВИО Банка".