ASVIO отримав дозвіл від НБУ на придбання страхової компанії "Країна"

Національний банк України погодив придбання страхової компанії "Країна" мажоритарним акціонером інвестиційного холдингу ASVIO Investment Holding Вячеславом Супруненком. Про це йдеться у рішенні Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг НБУ, передає УНН.

Антимонопольний комітет України вже раніше визнав угоду законною та такою, що не порушує конкуренцію.

У самому холдингу підтвердили стратегічну спрямованість цього кроку. У нещодавньому інтерв’ю голова Наглядової ради ASVIO Роман Ярошенко зазначив: "Це придбання – частина масштабної стратегії розвитку цифрових фінансових сервісів". За його словами, компанія має намір використати в страховому напрямку технологічні рішення, що вже довели свою ефективність у банківській сфері – насамперед через платформу Garantiya.com.

"Ми не просто інвестуємо – ми формуємо майбутнє. У нашому холдингу є власні IT-команди, які вже довели свою спроможність: вони трансформували "АСВІО Банк" із звичайного банку в цифрову інституцію нового покоління", – підкреслив Ярошенко.

Він додав, що "включення страхових продуктів до роздрібного банківського напрямку – це стратегічно правильний крок".

"Це рішення було не про вигоду тут і зараз, а про довгострокову перспективу. Війна рано чи пізно завершиться. Ми віримо в Україну. Якби не вірили, то не інвестували б три роки поспіль – від самого початку повномасштабного вторгнення", – сказав голова Наглядової ради ASVIO.

Згідно з планами, після завершення угоди компанія "Країна" буде інтегрована у цифрову екосистему холдингу, з урахуванням досвіду у фінтехі та клієнтському сервісі банківського сегмента.

Довідка.: ASVIO Investment Holding – міжнародна група з понад 10 000 працівників в Україні. Попри воєнні умови, компанія активно інвестує в банківський сектор, страхування, виробництво та IT. Холдинг володіє "АСВІО Банком", платформою Garantiya.com і нещодавно відновленим виробництвом на колишньому заводі "Росинка". Керуючий бенефіціар – Вячеслав Супруненко, юрист за освітою, кандидат юридичних наук, власник 70% "АСВІО Банку".