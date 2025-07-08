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ASVIO отримав дозвіл від НБУ на придбання страхової компанії "Країна"

Київ • УНН

 • 516 перегляди

Національний банк України погодив придбання страхової компанії "Країна" Вячеславом Супруненком, мажоритарним акціонером ASVIO Investment Holding. Це придбання є частиною стратегії розвитку цифрових фінансових сервісів холдингу.

ASVIO отримав дозвіл від НБУ на придбання страхової компанії "Країна"

Національний банк України погодив придбання страхової компанії "Країна" мажоритарним акціонером інвестиційного холдингу ASVIO Investment Holding Вячеславом Супруненком. Про це йдеться у рішенні Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг НБУ, передає УНН.

Антимонопольний комітет України вже раніше визнав угоду законною та такою, що не порушує конкуренцію.

У самому холдингу підтвердили стратегічну спрямованість цього кроку. У нещодавньому інтерв’ю голова Наглядової ради ASVIO Роман Ярошенко зазначив: "Це придбання – частина масштабної стратегії розвитку цифрових фінансових сервісів". За його словами, компанія має намір використати в страховому напрямку технологічні рішення, що вже довели свою ефективність у банківській сфері – насамперед через платформу Garantiya.com.

"Ми не просто інвестуємо – ми формуємо майбутнє. У нашому холдингу є власні IT-команди, які вже довели свою спроможність: вони трансформували "АСВІО Банк" із звичайного банку в цифрову інституцію нового покоління", – підкреслив Ярошенко.

Він додав, що "включення страхових продуктів до роздрібного банківського напрямку – це стратегічно правильний крок".

"Це рішення було не про вигоду тут і зараз, а про довгострокову перспективу. Війна рано чи пізно завершиться. Ми віримо в Україну. Якби не вірили, то не інвестували б три роки поспіль – від самого початку повномасштабного вторгнення", – сказав голова Наглядової ради ASVIO.

Згідно з планами, після завершення угоди компанія "Країна" буде інтегрована у цифрову екосистему холдингу, з урахуванням досвіду у фінтехі та клієнтському сервісі банківського сегмента.

Довідка.: ASVIO Investment Holding – міжнародна група з понад 10 000 працівників в Україні. Попри воєнні умови, компанія активно інвестує в банківський сектор, страхування, виробництво та IT. Холдинг володіє "АСВІО Банком", платформою Garantiya.com і нещодавно відновленим виробництвом на колишньому заводі "Росинка". Керуючий бенефіціар – Вячеслав Супруненко, юрист за освітою, кандидат юридичних наук, власник 70% "АСВІО Банку".

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Економіка
Антимонопольний комітет України
Національний банк України
Україна
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