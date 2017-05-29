Ассоциация утилизаторов опасных отходов против моратория на экологические проверки
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Мораторий на экологические проверки усиливает и без того напряженную ситуацию в сфере обращения с опасными отходами. Об этом заявили в Ассоциации предприятий, работающих с опасными отходами, передает УНН.
Для урегулирования ситуации (в сфере обращения с опасными отходами - ред.) необходимо очистить рынок от фиктивных предприятий, не допустить новых мошенников и внедрить автоматизированную систему отчетности, считают в Ассоциации.
"Процесс, начатый Министерством природы в прошлом году должен коснуться всех действующих лицензиатов, включая тех, кто получил лицензию недавно по декларативному принципу.
Процесс проведения таких проверок должен быть прозрачным и публичным. Результаты проверок должны быть официально обнародованы на сайте Министерства природы. К проверке необходимо привлечь представителей профильной общественности, которые должны гарантировать беспристрастность процесса.
По результатам проверки возникнет перечень предприятий, которые проводили фиктивную деятельность. На данном этапе необходимо привлечение Национальной полиции и органов Государственной фискальной службы Украины, которые проведут расследование относительно размеров нанесенного ущерба от такой фиктивной деятельности. К процессу необходимо привлечь отраслевых экспертов для решения фиктивных схем и выявления мест незаконного захоронения опасных отходов", - отметили в Ассоциации.
Автоматизированная система отчетности поможет контролировать процесс обращения с опасными отходами от момента их создания до полной утилизации.
"Все приведенные выше предложения не требуют значительных бюджетных расходов. В то же время, будет создана базовая система функционирования рынка утилизации опасных отходов. Это положительно повлияет и на реализацию Стратегии обращения с опасными отходами, которая ожидается от Министерства природы. Кроме того, будет ликвидировано значительную нагрузку на окружающую среду, создана благоприятная инвестиционная атмосфера, созданы новые рабочие места, увеличение поступлений в бюджеты разных уровней", - резюмировали в Ассоциации.
Напомним, на Харьковщине правоохранители расследуют уголовное производство по факту загрязнения земли химикатами, в результате чего отравились дети.
По словам Министра экологии О.СЕМЕРАК этот инцидент является сигналом для отмены моратория на экологические проверки.