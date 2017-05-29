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Асоціація утилізаторів небезпечних відходів проти мораторію на екологічні перевірки

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Мораторій на екологічні перевірки посилює і так напружену ситуацію в сфері поводження з небезпечними відходами. Про це заявили в Асоціації підприємств, що працюють з небезпечними відходами, передає УНН

Асоціація утилізаторів небезпечних відходів проти мораторію на екологічні перевірки

Для врегулювання ситуації (в сфері поводження з небезпечними відходами - ред.) необхідно очистити ринок від фіктивних підприємств, не допустити нових шахраїв та впровадити автоматизовану систему звітності, вважають в Асоціації.

“Процес, розпочатий Міністерством природи минулого року має торкнутися всіх діючих ліцензіатів, включаючи тих, хто отримав ліцензію нещодавно за декларативним принципом.

Процес проведення таких перевірок має бути прозорим та публічним. Результати перевірок мають бути офіційно оприлюднені на сайті Міністерства природи. До перевірки необхідно залучити представників профільної громадськості, які мають гарантувати неупередженість процесу.

За результатами перевірки виникне перелік підприємств, які провадили фіктивну діяльність. На даному етапі необхідне залучення Національної поліції та органів Державної фіскальної служби України, які проведуть розслідування щодо розмірів нанесеної шкоді від такої фіктивної діяльності. До процесу необхідно залучити галузевих експертів для розв’язання фіктивних схем та виявлення місць незаконного захоронення небезпечних відходів”, — наголосили в Асоціації.

Автоматизована система звітності допоможе контролювати процес поводження з небезпечними відходами: від моменту їх утворення до повної утилізації.

“Всі приведені вище пропозиції не вимагають значних бюджетних витрат. В той же час, буде створена базова систему функціонування ринку утилізації небезпечних відходів. Це позитивно вплине й на реалізацію Стратегії поводження з небезпечними відходами, яка очікується від Міністерства природи. Крім того буде ліквідоване значне навантаження на довкілля, створена сприятлива інвестиційна атмосфера, створені нові робочі місця, збільшення надходжень до бюджети різних рівнів”, — резюмували в Асоціації.

Нагадаємо, на Харківщині правоохоронці розслідують кримінальне провадження за фактом забруднення землі хімікатами, внаслідок чого отруїлися діти.

За словами Міністра екології О.Семерака цей інцидент є сигналом для скасування мораторію на екологічні перевірки.

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