Арьев рассказал о еврочиновниках, "уставших от Украины"

"Любит у нас некоторые говорить "Европа устала от Украины". Во-первых, это обобщение далеко от истины. А те, кто и проявляет вид усталости, делятся на две категории", - отметил он.

По его словам, первая категория - те, кому мешают санкции.

"Им нужен Северный поток-2, 3, 10. Это новейшие шредеры, которые будут находить любой удобный повод отказаться от поддержки Украины, цинично говоря о преданности принципам и ценностям. Аграмонт и Ягланд - яркие примеры. Второй тип - пренебрежительные функционеры. Их утомляют все, кто действуют вне рамок их понимания или восприятия или имеет силу сказать свое слово - здесь и Украина, и Польша, Великобритания, США... Но в целом, они в меньшинстве. Пока", - рассказал В.Арьев.

Напомним, ЕС опубликовал декларацию саммита Восточного партнерства с пунктом о евроустремлениях.