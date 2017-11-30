Ар'єв розповів про єврочиновників, які "втомилися від України"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Узагальнення щодо того, що "Європа втомилася від України", далеке від істини, але ті єврочиновники, які і проявляють вигляд втоми, діляться на дві категорії - "новітні шредери" і "зверхні функціонери". Про це заявив голова української делегації в ПАРЄ, народний депутат Володимир Ар'єв, передає УНН.
"Любить у нас дехто говорити "Європа втомилась від України". По-перше, це узагальнення далеке від істини. А ті, хто і проявляє вигляд втоми, діляться на дві категорії", - зазначив він.
З його слів, перша категорія - ті, кому заважають санкції.
"Їм потрібен Північний потік-2, 3, 10. Це новітні шредери, які знаходитимуть будь-який зручний привід відмовитися від підтримки України, цинічно говорячи про відданість принципам і цінностям. Аграмонт і Ягланд - яскраві приклади. Другий тип - зверхні функціонери. Їх втомлюють усі, хто діють поза рамками їхнього розуміння чи сприйняття або має силу сказати своє слово - тут і Україна, і Польща, Велика Британія, США... Але загалом, вони в меншості. Поки що", - розповів В.Ар'єв.
Нагадаємо, ЄС опублікував декларацію саміту Східного партнерства з пунктом про європрагнення.