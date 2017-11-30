Ар'єв розповів про єврочиновників, які "втомилися від України"

"Любить у нас дехто говорити "Європа втомилась від України". По-перше, це узагальнення далеке від істини. А ті, хто і проявляє вигляд втоми, діляться на дві категорії", - зазначив він.

З його слів, перша категорія - ті, кому заважають санкції.

"Їм потрібен Північний потік-2, 3, 10. Це новітні шредери, які знаходитимуть будь-який зручний привід відмовитися від підтримки України, цинічно говорячи про відданість принципам і цінностям. Аграмонт і Ягланд - яскраві приклади. Другий тип - зверхні функціонери. Їх втомлюють усі, хто діють поза рамками їхнього розуміння чи сприйняття або має силу сказати своє слово - тут і Україна, і Польща, Велика Британія, США... Але загалом, вони в меншості. Поки що", - розповів В.Ар'єв.

Нагадаємо, ЄС опублікував декларацію саміту Східного партнерства з пунктом про європрагнення.