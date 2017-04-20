Арсенал оружия нашли в гараже бывшего милиционера в Николаеве

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 13102 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 73686 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 137571 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110066 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112129 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109624 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102066 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106309 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102999 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149128 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Арсенал оружия нашли в гараже бывшего милиционера в Николаеве

Арсенал оружия нашли в гараже бывшего милиционера в Николаеве

Киев  •  УНН

 • 10224 просмотра

НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 20 апреля. УНН. В центре Николаева в гараже, который принадлежит одному из бывших высокопоставленных чиновников Николаевской областной милиции, найден арсенал оружия. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко, передает УНН.

“Владельцами гаража были родные братья, один из которых — это милиционер, второй — активист Компартии. Сейчас они находятся в Российской Федерации”, — написал А.Савченко.

Как стало известно, в город планировался вход диверсионной группы, которая должна была устраивать массовые беспорядки с применением оружия через провокации на майские праздники.

Как сообщал УНН, Россия готовит провокации по разжиганию межнациональной розни в начале мая на востоке и юге Украины.

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