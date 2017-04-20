Арсенал оружия нашли в гараже бывшего милиционера в Николаеве

“Владельцами гаража были родные братья, один из которых — это милиционер, второй — активист Компартии. Сейчас они находятся в Российской Федерации”, — написал А.Савченко.

Как стало известно, в город планировался вход диверсионной группы, которая должна была устраивать массовые беспорядки с применением оружия через провокации на майские праздники.

Как сообщал УНН, Россия готовит провокации по разжиганию межнациональной розни в начале мая на востоке и юге Украины.