Арсенал зброї знайшли в гаражі миколаївського міліціонера

“Власниками гаража були рідні брати, один з яких — цей міліціонер, другий — активіст Компартії. Зараз вони знаходяться в Російській Федерації”, — написав О.Савченко.

Як стало відомо, до міста планувався вхід диверсійної групи, яка повинна була влаштовувати масові заворушення із застосуванням зброї через провокації на травневі свята.

Як повідомляв УНН, Росія готує провокації з розпалювання міжнаціональної ворожнечі на початку травня на сході і півдні України.