«Армия+": военное приложение достигло полмиллиона пользователей и запускает новый опрос
Киев • УНН
Мобильное приложение «Армия+» достигло 500 тысяч авторизованных пользователей среди военных. В приложении запустили опрос о качестве военной формы и добавили новые функции для переводов между подразделениями.
Мобильное приложение «Армия+» уже используют полмиллиона военных. Между тем в приложении начался новый опрос, где военные оценят качество формы, он продлится до 30 декабря, а результаты позволят адаптировать одежду к условиям службы. Об этом рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона во вторник, передает УНН.
Детали
«Во-первых, Минобороны Украины разработало приложение «Армия+». Это единственное мобильное приложение для военнослужащих, цель которого - заменить бумажную рутину. Вчера мы пересекли отметку 500 тыс. авторизованных пользователей», - сказала Черногоренко.
По ее словам, с 15 декабря военнослужащие Нацгвардии получили доступ к новым функциям приложения, в частности, возможности подавать рапорты на перевод между подразделениями Нацгвардии. Уже в разработке возможность переводов также между ВСУ и Нацгвардией. Система позволяет заполнять рапорт за 10-20 минут, и после этого в течение 72 часов принимается решение.
И в случае отказа должно быть четкое объяснение.
«Напоминаю, что Минобороны разработало постановление об эксперименте, где четко указано, в каких случаях военнослужащий может получить отказ», - отметила Черногоренко.
С начала работы этого функционала было подано 16 тысяч рапортов, из которых около 4 тысяч уже были успешно обработаны.
«Таким образом, каждый четвертый военнослужащий получил возможность сменить место службы в несколько кликов. Есть планы распространить приложение на все Силы обороны», - добавила Черногоренко.
Она также отметила, что приложение предоставляет возможность проходить видеокурсы для ВСУ и Нацгвардии, а также участвовать в опросах. Последний опрос, который стартовал сегодня, касается качества военной формы - в частности, удобства, выносливости и мобильности одежды для военных. Все желающие могут пройти опрос до 30 декабря.
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