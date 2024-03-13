Армия рф за сутки атаковала 9 областей Украины, обстреляв 208 объектов инфраструктуры - отчет

Премьер Польши предупредил спикера Джонсона: от голосования за помощь Украине зависят "тысяч жизней"

Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что судьба миллионов и тысяч жизней зависит от того, разрешит ли спикер Палаты представителей США Майк Джонсон провести голосование по вопросу о помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов.