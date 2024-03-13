Армия рф за сутки атаковала 9 областей Украины, обстреляв 208 объектов инфраструктуры - отчет
Киев • УНН
Российские войска обстреляли 9 областей Украины, атаковав 145 населенных пунктов и 208 объектов инфраструктуры.
Российские войска за прошедшие сутки обстреляли 9 областей Украины, атаковав 145 населенных пунктов и 208 объектов инфраструктуры, свидетельствуют данные Ситуационного центра Министерства обороны Украины для Military Media Center, пишет УНН.
Детали
"По предоставленной Ситуационным центром Министерства обороны Украины информации для Military Media Center, за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 9 областей Украины", - говорится в сообщении.
Всего из различных видов вооружения - минометы, танки, ствольная артиллерия, РСЗО, ЗРК, ОТРК, БПЛА и тактическая авиация, как отмечается, - "были атакованы 145 населенных пунктов и 208 объектов инфраструктуры".
Есть погибшие и раненые среди гражданских, количество жертв уточняется.
Дополнение
Сутками ранее российские войска обстреляли территорию 10 областей Украины, атаковав 101 населенный пункт и 199 объектов инфраструктуры.
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
Армия рф за сутки атаковала 9 областей Украины, обстреляв 208 объектов инфраструктуры - отчет
По Украине поедут дополнительные рейсы поездов на период школьных каникул
В Конгрессе уже собрали более 160 подписей из 218 за петицию, которая позволит рассмотреть помощь Украине в обход спикера
В Николаевской области враг из артиллерии вечером обстрелял Дмитровку, есть повреждения - ОВА
В Киеве на левом берегу прорвало трубу, возможны осложнения движения
Польский премьер Туск обсудит помощь Украине с Макроном и Шольцем после переговоров с Байденом
Дрон атаковал здание фсб в российском белгороде
В Крыму устроили новые обыски и задержали делегата Курултая крымскотатарского народа
Премьер Польши предупредил спикера Джонсона: от голосования за помощь Украине зависят "тысяч жизней"
"Насущные потребности Украины" - Зеленский поблагодарил США за новый пакет военной помощи
Популярные
Жители ВОТ отказываются от поддержки оккупации и ожидают деоккупации региона
Британия "признает" проблемы с перенаправлением средств от продажи "Челси" для Украины
Байден и Трамп выдвинуты от партий на президентских выборах в США
Украина и Чехия обсудили антикоррупционное сотрудничество
Роскошные британские автомобили попадают в рф через Азербайджан, несмотря на санкции
Публикации
Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности
Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница
Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана
Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ
Армия рф за сутки атаковала 9 областей Украины, обстреляв 208 объектов инфраструктуры - отчет
Российские войска обстреляли 9 областей Украины, атаковав 145 населенных пунктов и 208 объектов инфраструктуры.
По Украине поедут дополнительные рейсы поездов на период школьных каникул
На период весенних школьных каникул в Украине Укрзализныця назначает дополнительные поезда по таким популярным направлениям, как Львов, Ивано-Франковск, Ворохта и другие.
В Конгрессе уже собрали более 160 подписей из 218 за петицию, которая позволит рассмотреть помощь Украине в обход спикера
Демократы в Палате представителей собрали более 160 подписей из 218 необходимых за петицию, которая позволит вынести на голосование пакет помощи Украине в обход спикера.
В Николаевской области враг из артиллерии вечером обстрелял Дмитровку, есть повреждения - ОВА
Российские войска 12 марта обстреляли жилые дома в селе Дмитровка и акваторию Очаковской громады Николаевской области, нанеся разрушения, но обошлось без жертв.
В Киеве на левом берегу прорвало трубу, возможны осложнения движения
На улице Гната Хоткевича в Киеве прорвало трубу, что привело к затруднению движения транспорта, но ремонтные работы продолжаются, не влияя на тепло- и горячее водоснабжение.
Польский премьер Туск обсудит помощь Украине с Макроном и Шольцем после переговоров с Байденом
Премьер-министр Польши Дональд Туск встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине в пятницу, чтобы обсудить помощь Украине после переговоров с президентом США Джо Байденом в Белом доме.
Дрон атаковал здание фсб в российском белгороде
Беспилотник атаковал здание фбс в белгороде, что в россии. В результате атаки поврежден фасад здания и выбиты окна.
В Крыму устроили новые обыски и задержали делегата Курултая крымскотатарского народа
Российские силовики провели обыски в Бахчисарае и задержали делегата Курултая крымскотатарского народа Эдема Дудакова.
Премьер Польши предупредил спикера Джонсона: от голосования за помощь Украине зависят "тысяч жизней"
Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что судьба миллионов и тысяч жизней зависит от того, разрешит ли спикер Палаты представителей США Майк Джонсон провести голосование по вопросу о помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов.
"Насущные потребности Украины" - Зеленский поблагодарил США за новый пакет военной помощи
Зеленский поблагодарил США за новый пакет военной помощи на 300 миллионов долларов для удовлетворения насущных потребностей Украины в артиллерии, противотанковых средствах и противовоздушной обороне.