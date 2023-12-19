Армия рф за сутки 6 раз обстреляла Донецкую область из авиации, "Градов" и артиллерии: есть повреждения

Российские войска в течение минувших суток атаковали 3 населенных пункта Донецкой области. Предварительно, пострадавших нет, однако, есть повреждения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Донецкой области.

Детали

Отмечается, что войска рф обстреляли населенные пункты Донецкой области 6 раз.

Армия рф ударила по городам Авдеевка, Курахово, селу Бердичи. Враг бил по гражданскому населению из авиации, РСЗО "Град", артиллерии.

Авдеевку россияне за сутки атаковали четыре раза. В результате обстрелов поврежден многоквартирный дом.

Из артиллерии оккупанты били также по Курахово. Информация о пострадавших и повреждениях не поступала, указали в полиции.