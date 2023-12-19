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Армия рф за сутки 6 раз обстреляла Донецкую область из авиации, "Градов" и артиллерии: есть повреждения

Киев  •  УНН

19 декабрь 2023, 13:00  •  18081 просмотра

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Российские войска обстреляли три населенных пункта в Донецкой области, включая Авдеевку и Курахово, используя авиацию, "Грады" и артиллерию; один жилой дом был поврежден, но о жертвах не сообщалось.

Российские войска в течение минувших суток атаковали 3 населенных пункта Донецкой области. Предварительно, пострадавших нет, однако, есть повреждения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Донецкой области. 

Детали 

Отмечается, что войска рф обстреляли населенные пункты Донецкой области 6 раз. 

Армия рф ударила по городам Авдеевка, Курахово, селу Бердичи. Враг бил по гражданскому населению из авиации, РСЗО "Град", артиллерии. 

Авдеевку россияне за сутки атаковали четыре раза. В результате обстрелов поврежден многоквартирный дом.

Из артиллерии оккупанты били также по Курахово. Информация о пострадавших  и повреждениях не поступала, указали в полиции.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
Армія рф за добу 6 разів обстріляла Донеччину з авіації, “Градів” та артилерії: є пошкодження
Russian army shells Donetsk region 6 times in 24 hours with aircraft, Grad and artillery: there are damages
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