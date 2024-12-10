Армия рф ударила ракетой по Харьковской области: пятеро пострадавших

российская армия сегодня, 10 декабря нанесла ракетный удар по городу Златополь Харьковской области, пока известно о пяти травмированных, сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Оккупанты ударили по г. Златополь Лозовского района. По предварительным данным - враг нанес ракетный удар. На эту минуту - пятеро пострадавших. Детали устанавливаются