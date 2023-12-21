Армия рф ударила по Тягинке в Херсонской области, погибла женщина
В результате атаки российских войск на село Тягинка в Херсонской области погибла 54-летняя местная жительница.
"Призываю Дональда Туска уважать польский правопорядок" - президент Польши прокомментировал реформу государственных СМИ в стране
Президент Польши Анджей Дуда критикует правительственную реформу государственных СМИ за то, что она нарушает конституционные принципы и пренебрегает правовым порядком. Президент призывает премьер-министра Туска уважать польское законодательство при внедрении изменений.
Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС
Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС.
Рада утвердила четырех новых членов Счетной палаты
Верховная Рада одобрила назначение четырех новых членов Счетной палаты Украины на шесть лет, на фоне беспокойства послов стран G7.
Система "Оберег": Фитьо объяснил, как она позволит уменьшить коррупцию со стороны призывников и ТЦК
По словам Владимира Фитьо, система "Оберіг" направлена на борьбу с коррупцией среди призывников и военнослужащих; она еще не полностью интегрирована с другими реестрами.
Украина вернула с ВОТ еще одного подростка
Украина успешно вернула 17-летнего Михаила с оккупированной территории при содействии директора Мариупольского колледжа и проекта "Шлях додому" в рамках усилий по воссоединению семей и возвращению детей.
Новый президент Аргентины подписал указ о более 300 экономических реформ
Президент Аргентины Хавьер Милей подписал указ о внедрении более 300 экономических реформ, направленных на приватизацию и дерегуляцию рынка, что вызвало протесты оппозиции.
В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт
В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт.
Историческое решение: в Минздраве прокомментировали легализацию медицинского каннабиса
Министерство здравоохранения называет легализацию медицинского каннабиса в Украине историческим шагом в сфере здравоохранения. Будут установлены правила выписывания рецептов и транспортировки пациентами.
Протоиерей РПЦ из Крыма поставлял ударные дроны оккупантам: ему сообщили о подозрении
Протоиерея из Крыма подозревают в финансировании российских войск путем сбора денег на боевые беспилотники и оружие, а также в "благословении" оккупантов на убийства украинцев.