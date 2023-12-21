Армия рф ударила по Тягинке в Херсонской области, погибла женщина

Российские войска сегодня утром атаковали село Тягинка в Херсонской области, погибла местная жительница, которая шла по улице. Об этом сообщил в четверг глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

российская армия убила жительницу Тягинки. Оккупанты атаковали населенный пункт около 11:30 - написал Прокудин в Telegram.

По его словам, под удар врага попала 54-летняя женщина, которая шла по улице. К сожалению, она получила травмы, несовместимые с жизнью.

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