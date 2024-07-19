Армия рф ударила по трем общинам на Черниговщине: зафиксировано 32 взрыва

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский обсудил совместное производство оружия с британскими компаниями

Зеленский обсудил совместное производство оружия с британскими компаниями

  •  59136 просмотра
Обама заявил, что Байдену надо серьезно подумать о жизнеспособности своей кандидатуры

Обама заявил, что Байдену надо серьезно подумать о жизнеспособности своей кандидатуры

  •  83684 просмотра
Трамп принял номинацию кандидатом в президенты США

Трамп принял номинацию кандидатом в президенты США

  •  97338 просмотра
Страны Европы одобрили план Британии против «теневого флота» России

Страны Европы одобрили план Британии против «теневого флота» России

  •  102137 просмотра
Зеленский и Трамп могут провести телефонный разговор в пятницу - CNN

Зеленский и Трамп могут провести телефонный разговор в пятницу - CNN

  •  70283 просмотра
публикации
Скандал с бизнесменами Грозой и Науменко стал примером негативного влияния отдельных лиц на агросектор Украины

Скандал с бизнесменами Грозой и Науменко стал примером негативного влияния отдельных лиц на агросектор Украины

  •  38864 просмотра
Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница

Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница
Эксклюзив

17 июля 2024, 14:56  •  185221 просмотра
Неэффективное управление арестованным имуществом и коррупционные риски: проблемы АРМА в Украине

Неэффективное управление арестованным имуществом и коррупционные риски: проблемы АРМА в Украине
Эксклюзив

17 июля 2024, 11:59  •  182719 просмотра
Где моя земля: как национальное богатство Украины стало заложником коррупции аграрной академии

Где моя земля: как национальное богатство Украины стало заложником коррупции аграрной академии

17 июля 2024, 08:22  •  194463 просмотра
Запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов: как это влияет на предпринимателей

Запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов: как это влияет на предпринимателей
Эксклюзив

17 июля 2024, 07:19  •  187836 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
19 июля: День тренера в Украине, День новых друзей

19 июля: День тренера в Украине, День новых друзей

  •  28847 просмотра
На аукционе Sotheby's за 44,6 млн долларов продали самый цельный из когда-либо найденных скелетов стегозавра

На аукционе Sotheby's за 44,6 млн долларов продали самый цельный из когда-либо найденных скелетов стегозавра

  •  44788 просмотра
Адель сделает большой перерыв в музыкальной карьере: что стало причиной

Адель сделает большой перерыв в музыкальной карьере: что стало причиной

  •  42361 просмотра
18 июля: День рождения Тетриса, Международный день Нельсона Манделы

18 июля: День рождения Тетриса, Международный день Нельсона Манделы

18 июля 2024, 03:03  •  84367 просмотра
17 июля: День хот-дога, Всемирный день Эмоджи

17 июля: День хот-дога, Всемирный день Эмоджи

17 июля 2024, 03:03  •  118111 просмотра
Актуальное
Армия рф ударила по трем общинам на Черниговщине: зафиксировано 32 взрыва

Армия рф ударила по трем общинам на Черниговщине: зафиксировано 32 взрыва

Киев  •  УНН

19 июля 2024, 07:14  •  26800 просмотра

Read in English

российские войска нанесли удары по приграничью Черниговской области, зафиксировано 32 взрыва. Обстрелы произошли в Новгород-Северской, Семеновской и Сновской общинах.

За прошедшие сутки, 18 июля, российские войска нанесли удары из гранатометов и ствольной артиллерии по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 32 взрыва. Об этом сообщает Северная граница. Госпогранслужба, пишет УНН.

российская оккупационная армия продолжает применять свойственную себе тактику террора и ведет обстрелы по многочисленным гражданским объектам нашего государства,

- говорится в сообщении.

Детали

Новгород-Северская: 21 взрыв (приходы, вероятно из ствольной артиллерии) в направлении н.п. Кремский Бугор.

Семеновская громада: 3 взрыва (приходы, вероятно из ствольной артиллерии) в направлении н.п. Прогресс.

Сновская громада: 8 взрывов (приходов, вероятно из АГС) в направлении н.п. Клюсы.

Информация о погибших или травмированных лицах, в результате обстрелов среди местного населения, не зафиксирована.

Генштаб: в районах Глубокого и Волчанска на Харьковском направлении за сутки состоялось 12 боев19 июля 2024, 05:41 • 20122 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоВойна
Эксклюзив
Украинцы за полгода разместили на 15% больше депозитов в банках, чем в прошлом году - эксперт
  •  41032 просмотра

Украинцы за полгода разместили на 15% больше депозитов в банках, чем в прошлом году - эксперт

Эксклюзив
Судью Шевченковского райсуда столицы задержали за рулем в нетрезвом состоянии
  •  105426 просмотра

Судью Шевченковского райсуда столицы задержали за рулем в нетрезвом состоянии

Эксклюзив
В такую жару собака вряд ли проживет без воды более двух-трех суток - ветеринар
  •  109034 просмотра

В такую жару собака вряд ли проживет без воды более двух-трех суток - ветеринар

Эксклюзив
Инициативы Даниила Гетманцева по увеличению налогов можно назвать давлением на бизнес - эксперт
  •  110684 просмотра

Инициативы Даниила Гетманцева по увеличению налогов можно назвать давлением на бизнес - эксперт

Эксклюзив
Глубинка России, приграничье и оккупированные территории: расследовательница рассказала, где россияне удерживают украинских пленных
  •  105512 просмотра

Глубинка России, приграничье и оккупированные территории: расследовательница рассказала, где россияне удерживают украинских пленных

Эксклюзив
Сейчас нецелесообразно переименовывать Бровары, не готов поддержать соответствующее постановление - нардеп Виталий Безгин
  •  73868 просмотра

Сейчас нецелесообразно переименовывать Бровары, не готов поддержать соответствующее постановление - нардеп Виталий Безгин

Эксклюзив
Жалоб от бизнеса о давлении со стороны силовиков стало больше после окончания моратория на "маски-шоу" - председатель правления "Манифеста42"
  •  52205 просмотра

Жалоб от бизнеса о давлении со стороны силовиков стало больше после окончания моратория на "маски-шоу" - председатель правления "Манифеста42"

Эксклюзив
Правоохранители зафиксировали самозахват земли и незаконную продажу урожая: в делах фигурируют госпредприятия НААН
18 июля 2024, 06:51  •  83192 просмотра

Правоохранители зафиксировали самозахват земли и незаконную продажу урожая: в делах фигурируют госпредприятия НААН

Эксклюзив
В перспективе кредитование населения должно увеличиться в десятки раз - эксперт
18 июля 2024, 06:47  •  83940 просмотра

В перспективе кредитование населения должно увеличиться в десятки раз - эксперт

Эксклюзив
Отказ от перевода часов: сомнолог рассказала, как скажется на украинцах жизнь по "зимнему времени"
17 июля 2024, 16:09  •  113404 просмотра

Отказ от перевода часов: сомнолог рассказала, как скажется на украинцах жизнь по "зимнему времени"

Популярные

Зеленский и Трамп могут провести телефонный разговор в пятницу - CNN

Зеленский и Трамп могут провести телефонный разговор в пятницу - CNN

  •  70283 просмотра
Страны Европы одобрили план Британии против «теневого флота» России

Страны Европы одобрили план Британии против «теневого флота» России

  •  102137 просмотра
Трамп принял номинацию кандидатом в президенты США

Трамп принял номинацию кандидатом в президенты США

  •  97338 просмотра
Обама заявил, что Байдену надо серьезно подумать о жизнеспособности своей кандидатуры

Обама заявил, что Байдену надо серьезно подумать о жизнеспособности своей кандидатуры

  •  83684 просмотра
Зеленский обсудил совместное производство оружия с британскими компаниями

Зеленский обсудил совместное производство оружия с британскими компаниями

  •  59136 просмотра

Публикации

Скандал с бизнесменами Грозой и Науменко стал примером негативного влияния отдельных лиц на агросектор Украины

Скандал с бизнесменами Грозой и Науменко стал примером негативного влияния отдельных лиц на агросектор Украины

  •  38864 просмотра
Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница

Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница
Эксклюзив

17 июля 2024, 14:56  •  185221 просмотра
Неэффективное управление арестованным имуществом и коррупционные риски: проблемы АРМА в Украине

Неэффективное управление арестованным имуществом и коррупционные риски: проблемы АРМА в Украине
Эксклюзив

17 июля 2024, 11:59  •  182719 просмотра
Где моя земля: как национальное богатство Украины стало заложником коррупции аграрной академии

Где моя земля: как национальное богатство Украины стало заложником коррупции аграрной академии

17 июля 2024, 08:22  •  194463 просмотра
Запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов: как это влияет на предпринимателей

Запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов: как это влияет на предпринимателей
Эксклюзив

17 июля 2024, 07:19  •  187836 просмотра

Война

Укрэнерго: действуют три очереди отключений, восстановили оборудование после атаки дронов, непогода обесточила 151 населенный пункт

Укрэнерго: действуют три очереди отключений, восстановили оборудование после атаки дронов, непогода обесточила 151 населенный пункт

  •  1876 просмотра
россияне не имеют относительных продвижений в районе Торецка - Волошин

россияне не имеют относительных продвижений в районе Торецка - Волошин

  •  6440 просмотра
россияне постоянно ведут штурмовые действия в районе Крынок - Лиховой

россияне постоянно ведут штурмовые действия в районе Крынок - Лиховой

  •  18513 просмотра
Армия рф ударила по трем общинам на Черниговщине: зафиксировано 32 взрыва

Армия рф ударила по трем общинам на Черниговщине: зафиксировано 32 взрыва

  •  27956 просмотра
россияне выпустили по Белозерке на Херсонщине около 40 снарядов: уже известно о двух погибших, среди раненых - медработники

россияне выпустили по Белозерке на Херсонщине около 40 снарядов: уже известно о двух погибших, среди раненых - медработники

  •  30486 просмотра

политика

Зеленский о F-16: «Прошло уже 18 месяцев, а самолеты так и не поступили»

Зеленский о F-16: «Прошло уже 18 месяцев, а самолеты так и не поступили»

  •  43620 просмотра
Трамп обвинил администрацию Байдена в создании "международных кризисов" и вспомнил о войне в Украине

Трамп обвинил администрацию Байдена в создании "международных кризисов" и вспомнил о войне в Украине

  •  36785 просмотра
Зеленский заявил о возможности дипломатического завершения войны: назвал условие

Зеленский заявил о возможности дипломатического завершения войны: назвал условие

  •  46986 просмотра
"Это будет тяжелая работа, но мы трудолюбивые": Зеленский высказался о сотрудничестве с Трампом, если тот станет президентом США

"Это будет тяжелая работа, но мы трудолюбивые": Зеленский высказался о сотрудничестве с Трампом, если тот станет президентом США

  •  37852 просмотра
Соратницу Макрона Брон-Пиве переизбрали спикером парламента Франции

Соратницу Макрона Брон-Пиве переизбрали спикером парламента Франции

  •  46309 просмотра

Война

Укрэнерго: действуют три очереди отключений, восстановили оборудование после атаки дронов, непогода обесточила 151 населенный пункт

Укрэнерго: действуют три очереди отключений, восстановили оборудование после атаки дронов, непогода обесточила 151 населенный пункт

  •  1876 просмотра
россияне не имеют относительных продвижений в районе Торецка - Волошин

россияне не имеют относительных продвижений в районе Торецка - Волошин

  •  6440 просмотра
россияне постоянно ведут штурмовые действия в районе Крынок - Лиховой

россияне постоянно ведут штурмовые действия в районе Крынок - Лиховой

  •  18513 просмотра
Армия рф ударила по трем общинам на Черниговщине: зафиксировано 32 взрыва

Армия рф ударила по трем общинам на Черниговщине: зафиксировано 32 взрыва

  •  27956 просмотра
россияне выпустили по Белозерке на Херсонщине около 40 снарядов: уже известно о двух погибших, среди раненых - медработники

россияне выпустили по Белозерке на Херсонщине около 40 снарядов: уже известно о двух погибших, среди раненых - медработники

  •  30486 просмотра

политика

Зеленский о F-16: «Прошло уже 18 месяцев, а самолеты так и не поступили»

Зеленский о F-16: «Прошло уже 18 месяцев, а самолеты так и не поступили»

  •  43620 просмотра
Трамп обвинил администрацию Байдена в создании "международных кризисов" и вспомнил о войне в Украине

Трамп обвинил администрацию Байдена в создании "международных кризисов" и вспомнил о войне в Украине

  •  36785 просмотра
Зеленский заявил о возможности дипломатического завершения войны: назвал условие

Зеленский заявил о возможности дипломатического завершения войны: назвал условие

  •  46986 просмотра
"Это будет тяжелая работа, но мы трудолюбивые": Зеленский высказался о сотрудничестве с Трампом, если тот станет президентом США

"Это будет тяжелая работа, но мы трудолюбивые": Зеленский высказался о сотрудничестве с Трампом, если тот станет президентом США

  •  37852 просмотра
Соратницу Макрона Брон-Пиве переизбрали спикером парламента Франции

Соратницу Макрона Брон-Пиве переизбрали спикером парламента Франции

  •  46309 просмотра

Новости Бизнеса

EVA вошла в перечень лучших работодателей и получила награду за эффективные решения

EVA вошла в перечень лучших работодателей и получила награду за эффективные решения

  •  5783 просмотра
Четыре года работы для украинцев: как развивается сеть магазинов "Мясомаркет"

Четыре года работы для украинцев: как развивается сеть магазинов "Мясомаркет"

  •  32634 просмотра
"WOGОНЬ Допомоги": защитники регулярно получают адресную помощь от WOG и партнеров

"WOGОНЬ Допомоги": защитники регулярно получают адресную помощь от WOG и партнеров

12 июля 2024, 10:54  •  112744 просмотра

Экономика

Укрэнерго: действуют три очереди отключений, восстановили оборудование после атаки дронов, непогода обесточила 151 населенный пункт

Укрэнерго: действуют три очереди отключений, восстановили оборудование после атаки дронов, непогода обесточила 151 населенный пункт

  •  1876 просмотра
Компьютеры с Windows, на которых установлено программное обеспечение CrowdStrike, имеют проблемы - Bloomberg

Компьютеры с Windows, на которых установлено программное обеспечение CrowdStrike, имеют проблемы - Bloomberg

  •  2695 просмотра
"Новая почта" возобновила работу после сбоя

"Новая почта" возобновила работу после сбоя

  •  3054 просмотра
Обучение и финансовая поддержка: как в Броварах работает хаб, который помогает женщинам открыть собственный бизнес (видео)

Обучение и финансовая поддержка: как в Броварах работает хаб, который помогает женщинам открыть собственный бизнес (видео)
Эксклюзив

  •  3953 просмотра
Скандал с бизнесменами Грозой и Науменко стал примером негативного влияния отдельных лиц на агросектор Украины

Скандал с бизнесменами Грозой и Науменко стал примером негативного влияния отдельных лиц на агросектор Украины

  •  38950 просмотра

Киев

Жара до 38° и местами дожди: прогноз погоды на сегодня

Жара до 38° и местами дожди: прогноз погоды на сегодня

  •  15391 просмотра
Супермаркет на Позняках в Киеве тушат полсотни спасателей - ГСЧС

Супермаркет на Позняках в Киеве тушат полсотни спасателей - ГСЧС

  •  25609 просмотра
В Киеве загорелся продуктовый супермаркет: продолжается эвакуация посетителей и персонала

В Киеве загорелся продуктовый супермаркет: продолжается эвакуация посетителей и персонала

  •  25776 просмотра
В Украину пришел новый атмосферный фронт: уже завтра жара ослабнет почти во всех областях

В Украину пришел новый атмосферный фронт: уже завтра жара ослабнет почти во всех областях

  •  24233 просмотра
Кравченко дал подрядчикам 3 дня на устранение недостатков в строительстве фортификаций на Киевщине

Кравченко дал подрядчикам 3 дня на устранение недостатков в строительстве фортификаций на Киевщине

  •  33142 просмотра