Армия рф ударила по трем общинам на Черниговщине: зафиксировано 32 взрыва
Киев • УНН
российские войска нанесли удары по приграничью Черниговской области, зафиксировано 32 взрыва. Обстрелы произошли в Новгород-Северской, Семеновской и Сновской общинах.
За прошедшие сутки, 18 июля, российские войска нанесли удары из гранатометов и ствольной артиллерии по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 32 взрыва. Об этом сообщает Северная граница. Госпогранслужба, пишет УНН.
российская оккупационная армия продолжает применять свойственную себе тактику террора и ведет обстрелы по многочисленным гражданским объектам нашего государства,
Детали
Новгород-Северская: 21 взрыв (приходы, вероятно из ствольной артиллерии) в направлении н.п. Кремский Бугор.
Семеновская громада: 3 взрыва (приходы, вероятно из ствольной артиллерии) в направлении н.п. Прогресс.
Сновская громада: 8 взрывов (приходов, вероятно из АГС) в направлении н.п. Клюсы.
Информация о погибших или травмированных лицах, в результате обстрелов среди местного населения, не зафиксирована.
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