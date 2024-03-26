Армия рф ударила из авиации по Бериславу на Херсонщине: есть пострадавший

российские войска сегодня сбросили с дрона взрывчатку на Берислав Херсонской области, 50-летний мужчина получил ранения. Об этом во вторник сообщила Херсонская ОГА, передает УНН.

российская армия продолжает атаковать Берислав с беспилотников. В результате сброса взрывного предмета с дрона взрывную травму и ранения ног получил 50-летний мужчина - говорится в сообщении ОГА в соцсетях.

Как отмечается, пострадавшего доставили в больницу. Медики оказывают ему помощь.

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В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли 11 населенных пунктов и Херсон, сбрасывали КАБы на три населенных пункта, повредив жилые дома, инфраструктуру и транспортные средства.