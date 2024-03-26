Армия рф ударила из авиации по Бериславу на Херсонщине: есть пострадавший

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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khersonskaya-oblastХерсонская область
beryslavБерислав
Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
  •  93625 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
  •  94420 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
  •  132370 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
25 марта 2024, 10:59  •  128949 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  177949 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  166332 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Эксклюзив
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  155090 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  215983 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  181353 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  176964 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

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Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

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Армия рф ударила из авиации по Бериславу на Херсонщине: есть пострадавший

Российские войска сбросили взрывчатку с беспилотника на Берислав Херсонской области, ранив 50-летнего мужчину.

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Армия рф ударила из авиации по Бериславу на Херсонщине: есть пострадавший

В ГОТ отчитались о заключении контрактов по поставке воды для ВСУ на 410 миллионов гривен. Заявили об экономии средств

"Государственный оператор тыла" отчитался о заключении контрактов по поставке воды для ВСУ на 410 миллионов гривен.

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В ГОТ отчитались о заключении контрактов по поставке воды для ВСУ на 410 миллионов гривен. Заявили об экономии средств

Удар рф по Харькову: раненых и погибших нет - мэр

По словам мэра Харькова, российский удар повредил здания в Харькове, но обошлось без жертв.

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Удар рф по Харькову: раненых и погибших нет - мэр

С Цыганковым и Зинченко: Украина объявила заявку на финал плей-офф отбора Евро-2024 против Исландии

Сегодня в польском Вроцлаве сборная Украины по футболу сыграет финальный матч плей-офф Евро-2024 против сборной Исландии.

спорт •   •  19538 просмотра
С Цыганковым и Зинченко: Украина объявила заявку на финал плей-офф отбора Евро-2024 против Исландии

Кулеба прокомментировал информацию о призывах прекратить удары по российским НПЗ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил обеспокоенность тем, что действия западных союзников не соответствуют их риторике, предполагая, что они хотят, чтобы Украина воевала со "связанными за спиной руками", не предоставляя достаточного количества оружия.

Война •   •  26832 просмотра
Кулеба прокомментировал информацию о призывах прекратить удары по российским НПЗ

Возможно затопление дорог: на реках Черниговщины удерживаются высокие уровни воды

Высокий уровень воды на реках Черниговской области может вызвать подтопление пойменных территорий и дорог, нарушив транспортное сообщение с некоторыми селами.

Общество •   •  23423 просмотра
Возможно затопление дорог: на реках Черниговщины удерживаются высокие уровни воды

ISW: удары по кораблям и инфраструктуре чф будут продолжать сдерживать российские силы от передислокации кораблей в Севастополь

Украинские удары по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота россии в Севастополе, вероятно, и в дальнейшем будут сдерживать российские силы от передислокации в западную часть Черного моря и ограничивать боеспособность флота.

Война •   •  20237 просмотра
ISW: удары по кораблям и инфраструктуре чф будут продолжать сдерживать российские силы от передислокации кораблей в Севастополь

Бывшая девушка Илона Маска рассказала о своем новом возлюбленном в Instagram

Бывшая девушка Илона Маска Граймс показала своего нового бойфренда, музыкального продюсера Анима (Маттео Миллери), на романтических фотографиях в Instagram.

Культура •   •  19656 просмотра
Бывшая девушка Илона Маска рассказала о своем новом возлюбленном в Instagram

В Киеве отопительный сезон планируют завершать 28 марта

Киев планирует завершить отопительный сезон 28 марта из-за значительного потепления, что позволит городу экономить энергию.

Общество •   •  29903 просмотра
В Киеве отопительный сезон планируют завершать 28 марта

Быстрая ликвидация "Конкорда" не входит в планы Фонда гарантирования вкладов - соучредитель банка Соседка

Быстрая ликвидация банка "Конкорд" не входит в планы Фонда гарантирования вкладов физических лиц, ведь со счетов финансового учреждения Фонд получает около 8 миллионов гривен ежемесячно.

Общество •   •  27939 просмотра
Быстрая ликвидация "Конкорда" не входит в планы Фонда гарантирования вкладов - соучредитель банка Соседка