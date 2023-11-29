Армия рф трижды за ночь обстреляла Сумскую область

Запад не способен постичь масштаб угрозы, пока кремль не устроит ему Перл-Харбор - Ландсбергис

Министр иностранных дел Литвы Ландсбергис предупреждает, что Запад недооценивает российскую агрессию против Украины, а также не будет рассматривать войну, которую рф ведет против Украины, как непосредственную угрозу для себя, пока не подвергнется внезапному нападению, аналогичному японской атаке на Перл-Харбор.