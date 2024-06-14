Российские войска атаковали пограничье Черниговской области из минометов и ствольной артиллерии, зафиксировано 35 взрывов в трех громадах, сообщили в пятницу в Северном региональном представительстве Государственной пограничной службы Украины, пишет УНН.

Детали

"В течение суток российские войска нанесли удары из минометов и ствольной артиллерии по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 35 взрывов", - сообщили в представительстве ГПСУ в Facebook.

Речь идет о трех громадах:

Новгород-Северская громада: 3 взрыва (приходы, предположительно, из ствольной артиллерии) в направлении н.п. Бучки.

Семеновская громада: 18 взрывов (приходы, вероятно, из минометов 120 мм и ствольной артиллерии) в направлении н.п. Блешня и Карповичи.

Сновская громада: 16 взрывов (приходы, вероятно, из ствольной артиллерии) в направлении н.п. Елино и Гиск.

Информация о погибших и раненых в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.

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