Киев • УНН
Российские войска атаковали пограничье Черниговской области из минометов и ствольной артиллерии, зафиксировано 35 взрывов в трех громадах.
Российские войска атаковали пограничье Черниговской области из минометов и ствольной артиллерии, зафиксировано 35 взрывов в трех громадах, сообщили в пятницу в Северном региональном представительстве Государственной пограничной службы Украины, пишет УНН.
Детали
"В течение суток российские войска нанесли удары из минометов и ствольной артиллерии по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 35 взрывов", - сообщили в представительстве ГПСУ в Facebook.
Речь идет о трех громадах:
Информация о погибших и раненых в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.
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