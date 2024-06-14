Армія рф обстріляла Чернігівщину з мінометів та артилерії: зафіксовано 35 вибухів
Київ • УНН
Російські війська атакували прикордоння Чернігівської області з мінометів і ствольної артилерії, зафіксовано 35 вибухів у трьох громадах.
Російські війська атакували прикордоння Чернігівської області з мінометів і ствольної артилерії, зафіксовано 35 вибухів у трьох громадах, повідомили у п'ятницю у Північному регіональному представництві Державної прикордонної служби України, пише УНН.
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"Протягом доби російські війська завдали ударів з мінометів та ствольної артилерії по прикордонню Чернігівської області. Зафіксовано 35 вибухів", - повідомили в представництві ДПСУ у Facebook.
Ідеться про три громади:
- Новгород-Сіверська громада: 3 вибухів (приходи, імовірно, з ствольної артилерії) у напрямку н.п. Бучки.
- Семенівська громада: 18 вибухів (приходи, імовірно, з мінометів 120 мм та ствольної артилерії) у напрямку н.п. Блешня та Карповичі.
- Сновська громада: 16 вибухів (приходи, імовірно, зі ствольної артилерії) у напрямку н.п. Єліне та Гіськ.
Інформація про загиблих та поранених внаслідок обстрілів серед місцевого населення не зафіксована.