Армия рф ночью ударила ракетами по Селидовому в Донецкой области: есть погибшая

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
  •  124955 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  163089 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  163400 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  147638 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  114373 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  126627 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  138195 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  137511 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  124059 просмотра

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11 апреля 2024, 08:47  •  476965 просмотра

Армия рф ночью ударила ракетами по Селидовому в Донецкой области: есть погибшая

Ночью российские войска выпустили четыре ракеты по городу Селидово Донецкой области, в результате чего погибла женщина и были повреждены здания и инфраструктура.

Война •   •  17642 просмотра
Армия рф ночью ударила ракетами по Селидовому в Донецкой области: есть погибшая

На Прикарпатье под утро рф атаковала критическую инфраструктуру дронами, все обезврежены, произошли пожары из-за обломков - ОВА

На рассвете враг атаковал Ивано-Франковскую область ударными беспилотниками, нацеленными на объекты критической инфраструктуры, но все воздушные цели были нейтрализованы силами противовоздушной обороны, произошли пожары от обломков, без жертв.

Война •   •  19152 просмотра
На Прикарпатье под утро рф атаковала критическую инфраструктуру дронами, все обезврежены, произошли пожары из-за обломков - ОВА

Украина может дополнительно получать почти по 1 млрд грн в год за счет уменьшения нелегального рынка сигарет

В Украине доля нелегального рынка сигарет достигла рекордных 25%, что означает недополучение бюджетом почти 25 млрд грн налогов.

Экономика •   •  17876 просмотра
Украина может дополнительно получать почти по 1 млрд грн в год за счет уменьшения нелегального рынка сигарет

В Херсонской области в результате ударов рф 16 раненых, ночью уничтожен вражеский "шахед"

За минувшие сутки в Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив здания и автомобиль, ранив 16 человек, а украинская противовоздушная оборона уничтожила российский беспилотник.

Война •   •  16114 просмотра
В Херсонской области в результате ударов рф 16 раненых, ночью уничтожен вражеский "шахед"

Атака рф на Чернигов: количество жертв возросло до 18

В результате российской атаки на Чернигов количество погибших достигло 18 человек, 77 человек получили ранения, в том числе 4 ребенка, а 3 человека были спасены из-под завалов.

Война •   •  16197 просмотра
Атака рф на Чернигов: количество жертв возросло до 18

россияне ночью атаковали Днепропетровскую область дронами: один "шахед" уничтожили над Криворожьем, под удар попала Никопольщина

В Днепропетровской области российские войска атаковали беспилотниками ночью: один беспилотник был сбит над Криворожским районом, а четыре попали по Никопольщине, повредив два дома и автомобиль в селе, но обошлось без жертв.

Война •   •  13766 просмотра
россияне ночью атаковали Днепропетровскую область дронами: один "шахед" уничтожили над Криворожьем, под удар попала Никопольщина

За сутки враг 235 раз обстрелял 7 населенных пунктов в Запорожской области

российские войска 235 раз атаковали 7 населенных пунктов в Запорожской области. Было зафиксировано 2 авиаудара, 20 беспилотников, 5 ракетно-артиллерийских обстрелов и 208 артиллерийских обстрелов, которые привели к разрушениям жилых домов, но обошлось без жертв.

Война •   •  12743 просмотра
За сутки враг 235 раз обстрелял 7 населенных пунктов в Запорожской области

Николаевщина: 4 пострадавших в результате вражеского обстрела обратились за медицинской помощью

Четыре человека из Очаковской громады Николаевской области обратились за медицинской помощью после вражеских обстрелов в этом районе.

Война •   •  13687 просмотра
Николаевщина: 4 пострадавших в результате вражеского обстрела обратились за медицинской помощью

рф несет потери: за сутки погибло 910 военных

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, за минувшие сутки россияне потеряли 910 военнослужащих.

Война •   •  13440 просмотра
рф несет потери: за сутки погибло 910 военных

За сутки рф нанесла 4 ракетных удара, 57 авиационных атак, 89 залповых обстрелов

За минувшие сутки произошло 87 боевых столкновений, во время которых рф нанесла 4 ракетных удара, 57 авиаударов и 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам.

Война •   •  13937 просмотра
За сутки рф нанесла 4 ракетных удара, 57 авиационных атак, 89 залповых обстрелов