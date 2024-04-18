Армия рф ночью ударила ракетами по Селидовому в Донецкой области: есть погибшая

российские войска в ночь на 18 апреля ударили четырьмя ракетами по городу Селидово Донецкой области, погибла женщина, есть повреждения, сообщил в четверг городской совет, передает УНН.

18.04.2024 г. примерно в 03.10 произошел обстрел г.Селидово 4-мя ракетами. В результате обстрела погиб человек - женщина, 1961 г.р. - говорится в сообщении в Facebook.

Как сообщается, в результате вражеского удара повреждены админздание сельхозпредприятия, магазин и частные жилые дома.

Также повреждения получили линии электросетей.

Перекрыто движение по дороге Селидово - Покровск.

Дополнение

По словам председателя ОВА Вадима Филашкина, в результате вражеских обстрелов за прошедшие сутки в Донецкой области погиб один местный житель, еще двое получили ранения.

"За 17 апреля россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Селидово. Еще 2 человека в области за сутки получили ранения", - написал Филашкин в Telegram.

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