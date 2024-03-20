Армия рф ночью ударила КАБом по поселку на Харьковщине: есть перебои со светом и пострадавший

российские военные в ночь на 20 марта ударили неуправляемой авиационной бомбой по Казачьей Лопани Харьковской области. В результате атаки один человек получил ранения. Из-за повреждения линии электропередачи в поселке частично нет света. Об этом в среду сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Сегодня, в 3:45, осуществлен обстрел КАБ с. Казачья Лопань Харьковского района. Ранен гражданский 56-летний мужчина, госпитализирован в медучреждение - написал Синегубов.

По его словам, часть населенного пункта оказалась без электроэнергии в результате повреждения линии электропередачи.

За прошедшие сутки, как сообщил председатель ОВА, артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 20 населенных пунктов Харьковщины: Гатище, Волчанск, Бочковое, Бударки, Амбарное, Двуречная, Синьковка и др. Авиаударам подверглись н.п. Казачья Лопань, Мокрая Ракитная, Веселое и Избицкое.

16:42 в с. Мокрая Ракитная Харьковского района в результате обстрела повреждено частное предприятие. Пострадавших и погибших нет.

8:30 обстрел управляемой авиационной бомбой с. Казачья Лопань Харьковского района. Повреждены два частных жилых дома, хозяйственные постройки, автомобиль. Информация о пострадавших не поступала.

Дополнение

Как сообщил Синегубов, за сутки из области эвакуированы 19 детей с семьями. На сегодня эвакуированы из двух общин 133 ребенка: Ольховатской - 33; Великобурлукской - 100.

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