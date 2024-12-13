Армия рф дважды за утро атаковала Одесскую область: повреждена транспортная компания
Киев • УНН
Россия осуществила две атаки на Одесскую область: беспилотниками на рассвете и ракетами утром. ПВО сбило все цели, но обломки повредили офис транспортной компании и 8 грузовиков.
российские войска 13 декабря совершили две атаки на Одесскую область. Силы противовоздушной обороны сбили все цели, впрочем из-за попадания обломков поврежден офис транспортной компании и 8 грузовиков, сообщил председатель ОВА Олег Кипер, передает УНН.
Детали
Как рассказал Кипер, на рассвете враг запустил на юг области ударные беспилотники. Обошлось без последствий.
Утром россияне атаковали Одесский район ракетами. Наши силы ПВО уничтожили все вражеские цели. В результате попадания осколков вражеской ракеты есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности офисного помещения частной транспортной компании и восьми грузовиков. На месте работают все соответствующие службы. К счастью, без пострадавших
Что касается ситуации с электроэнергией в регионе, то по словам председателя ОВА, действуют графики отключений.
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