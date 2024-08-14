Армия рф атаковала приграничье Черниговщины дронами и из артиллерии: 9 взрывов за сутки
Киев • УНН
Российские войска нанесли удары по приграничью Черниговской области. Зафиксировано 9 взрывов в Новгород-Северской и Семеновской общинах, пострадавших среди местного населения нет.
Российские войска за прошедшие сутки нанесли удары по пограничью Черниговской области дронами и из артиллерии. Зафиксировано 9 взрывов в двух общинах, сообщили в Северном региональном представительстве Госпогранслужбы в среду, пишет УНН.
Детали
"В течение суток российские войска нанесли удары дронами и ствольной артиллерии по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 9 взрывов", - говорится в сообщении в Facebook и перечислено:
- Новгород-Северская община: 2 взрыва (приходы, вероятно, из ствольной артиллерии) в районе н.п. Гай.
- Семеновская громада: 7 взрывов (приходы, вероятно, из ствольной артиллерии и вражеских БПЛА) по ок. н.п. Прогресс, Галагановка и Карповичи.
Информация о погибших или травмированных лицах в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.
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