Армия рф атаковала приграничье Черниговщины дронами и из артиллерии: 9 взрывов за сутки

Российские войска за прошедшие сутки нанесли удары по пограничью Черниговской области дронами и из артиллерии. Зафиксировано 9 взрывов в двух общинах, сообщили в Северном региональном представительстве Госпогранслужбы в среду, пишет УНН.

Детали

"В течение суток российские войска нанесли удары дронами и ствольной артиллерии по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 9 взрывов", - говорится в сообщении в Facebook и перечислено:

Новгород-Северская община: 2 взрыва (приходы, вероятно, из ствольной артиллерии) в районе н.п. Гай.

Семеновская громада: 7 взрывов (приходы, вероятно, из ствольной артиллерии и вражеских БПЛА) по ок. н.п. Прогресс, Галагановка и Карповичи.

Информация о погибших или травмированных лицах в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.

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