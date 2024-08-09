Армия рф атаковала Черниговскую область из минометов и артиллерии: 33 взрыва за сутки

Российские войска нанесли удары по трем громадам Черниговской области за минувшие сутки. Зафиксировано 33 взрыва, сообщили в Северном региональном представительстве Госпогранслужбы в пятницу, пишет УНН.

Детали

"В течение суток российские войска нанесли удары из различного вида вооружения по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 33 взрыва", - говорится в сообщении регионального представительства ГПСУ в Facebook и перечислено:

Семеновская громада: 22 взрыва (приходы, вероятно из миномета 120 мм и ствольной артиллерии) в направлении н.п.Блешня, Орликовка и Карповичи.

Сновская громада: 3 взрыва (приходы, вероятно из ствольной артиллерии) в направлении н.п. Елино.

Городнянская громада: 8 взрывов (приход, вероятно из миномета 120 мм) в направлении н.п. Сеньковка.

Информация о погибших и раненых в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.

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