Армия рф атаковала Черниговскую область из минометов и артиллерии: 33 взрыва за сутки
Киев • УНН
Российские войска нанесли удары по приграничью Черниговской области. Зафиксировано 33 взрыва в Семеновской, Сновской и Городнянской громадах, информации о жертвах нет.
Российские войска нанесли удары по трем громадам Черниговской области за минувшие сутки. Зафиксировано 33 взрыва, сообщили в Северном региональном представительстве Госпогранслужбы в пятницу, пишет УНН.
Детали
"В течение суток российские войска нанесли удары из различного вида вооружения по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 33 взрыва", - говорится в сообщении регионального представительства ГПСУ в Facebook и перечислено:
- Семеновская громада: 22 взрыва (приходы, вероятно из миномета 120 мм и ствольной артиллерии) в направлении н.п.Блешня, Орликовка и Карповичи.
- Сновская громада: 3 взрыва (приходы, вероятно из ствольной артиллерии) в направлении н.п. Елино.
- Городнянская громада: 8 взрывов (приход, вероятно из миномета 120 мм) в направлении н.п. Сеньковка.
Информация о погибших и раненых в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.
Войска рф обстреляли Черниговскую область из артиллерии и миномета: 7 взрывов8 августа 2024, 07:07 • 21627 просмотров