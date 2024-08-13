Армия рф атаковала Черниговскую область из миномета, артиллерии и дроном: 51 взрыв за сутки

Российские войска за минувшие сутки нанесли удары по Черниговской области из миномета, дрона и артиллерии, зафиксирован 51 взрыв, сообщили в Северном региональном представительстве Госпогранслужбы, пишет УНН.

Детали

"Российская оккупационная армия продолжает применять свойственную себе тактику террора и ведет обстрелы по многочисленным гражданским объектам нашего государства. В течение суток российские войска нанесли удары из миномета 120 мм, дронами и ствольной артиллерии по пограничью Черниговской области. Зафиксирован 51 взрыв", - говорится в сообщении в Facebook и перечислено:

Семеновская громада: 50 взрывов (приходы, вероятно, из миномета 120 мм, и ствольной артиллерии) по ок. н.п. Блешня и Карповичи.

Сновская громада: 1 взрыв (приход, вероятно, взрывное устройство сброшено с БПЛА) в направлении н.п. Елино.

Информация о погибших или травмированных лицах в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.

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