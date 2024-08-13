Армия рф атаковала Черниговскую область из миномета, артиллерии и дроном: 51 взрыв за сутки
Киев • УНН
Российские войска нанесли удары по Черниговской области, зафиксирован 51 взрыв. Обстрелы велись из миномета, дронов и артиллерии по Семеновской и Сновской громадах, жертв среди населения нет.
Российские войска за минувшие сутки нанесли удары по Черниговской области из миномета, дрона и артиллерии, зафиксирован 51 взрыв, сообщили в Северном региональном представительстве Госпогранслужбы, пишет УНН.
Детали
"Российская оккупационная армия продолжает применять свойственную себе тактику террора и ведет обстрелы по многочисленным гражданским объектам нашего государства. В течение суток российские войска нанесли удары из миномета 120 мм, дронами и ствольной артиллерии по пограничью Черниговской области. Зафиксирован 51 взрыв", - говорится в сообщении в Facebook и перечислено:
- Семеновская громада: 50 взрывов (приходы, вероятно, из миномета 120 мм, и ствольной артиллерии) по ок. н.п. Блешня и Карповичи.
- Сновская громада: 1 взрыв (приход, вероятно, взрывное устройство сброшено с БПЛА) в направлении н.п. Елино.
Информация о погибших или травмированных лицах в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.
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